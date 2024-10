Governo fecha parceria com empresas de monitoramento e integridade de apostas

O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, irá assinar nesta terça-feira, 29, Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com quatro organismos de monitoramento e integridade de apostas.

Quais são as empresas envolvidas no acordo?

As entidades que irão firmar o acordo são:

Genius Sports ;

; International Betting Integrity Association (IBIA) ;

; Sport Integrity Global Alliance (Siga e Siga Latin America) ;

; Sport Radar.

A cerimônia de assinatura é restrita a convidados e será realizada às 11h, no auditório do edifício-sede do Ministério da Fazenda, localizado no Bloco P da Esplanada dos Ministérios. O evento poderá ser acompanhado via transmissão pelo canal do Ministério da Fazenda no YouTube.

Objetivos do acordo de cooperação técnica

Os Acordos de Cooperação Técnica visam fortalecer o monitoramento e a integridade das atividades de apostas no Brasil, estabelecendo um ambiente mais seguro e transparente para os apostadores e operadores. Com essas parcerias, espera-se reduzir riscos de manipulação de resultados e melhorar a regulação do setor no país.

Próximos passos para a regulamentação de apostas no Brasil

Após a assinatura dos ACTs, a expectativa é que novas medidas sejam adotadas para aprimorar a governança e a transparência das apostas esportivas no Brasil, envolvendo ainda mais parcerias com empresas do setor.