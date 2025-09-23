Governo de SP vai usar detentos do semiaberto para limpeza de ruas após fortes chuvas e vendaval

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou que vai usar detentos do regime semiaberto como mão-de-obra para limpeza de ruas de maneira emergencial nos municípios que foram mais atingidos pelas chuvas e vendavais nesta segunda-feira, 22.

Tarcísio se reuniu no Palácio dos Bandeirantes com 55 prefeitos nesta terça, ocasião na qual prometeu ajudar as cidades afetadas com recursos financeiros, equipamentos e obras de recuperação.

Tarcísio afirmou que já começou a pedir, ainda pela manhã, autorizações judiciais para permitir que os detentos sejam liberados para estas funções, e o plano é que a gestão estadual custeie o transporte e alimentação dos presidiários.

— A gente está aqui, em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária, para formar o protocolo de utilizar a mão de obra do sistema prisional. As primeiras autorizações para isso a gente já está obtendo na Justiça. Então aí é um acerto que a gente faz com a prefeitura em questão de transporte e alimentação para que a gente possa também disponibilizar essa mão de obra — explicou.

O chefe da Casa Militar e Defesa Civil, coronel Hengel Ricardo Pereira, explicou, durante coletiva de imprensa, que esse procedimento precisa de autorização judicial e que o primeiro pedido foi feito para Cajamar, um dos municípios que mais teve estragos com os ventos de quase 100 quilômetros por hora.

— Cajamar já tem autorização da juíza local para que possa ser feito o emprego desses presos para a limpeza da rua, é uma força complementar, uma forma da gente poder restabelecer mais rapidamente a normalidade dentro dos municípios e a gente vem contando com esse apoio também da Secretaria de Administração Penitenciária usando o recurso adicional nesses momentos especiais de grandes tragédias. Isso já foi utilizado em Presidente Venceslau no passado — afirmou.

O governo não informou, entretanto, quantos detentos devem ser acionados para esse plano.

Logo após se reunir com os prefeitos, Tarcísio teve um encontro com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), também no Palácio dos Bandeirantes.