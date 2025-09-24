Governo de SP avança na PPP da nova linha Violeta-16 com realização de audiências públicas

O governo do estado de São Paulo avança nesta quarta-feira, 24, em mais uma etapa para a realização do leilão para a construção da nova Linha 16–Violeta, também chamada de Linha dos Parques.

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) vai realizar audiências públicas para apresentar e debater o projeto da Parceria Pública-Privada (PPP). A informação foi adiantada à EXAME e será publicada no Diário Oficial do Estado nesta manhã.

A etapa faz parte do rito para realização de um leilão no estado. As sessões de audiência pública estão marcadas para os dias 7 e 8 de outubro de forma presencial e online, respectivamente. A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirma que a sociedade poderá propor sugestões e melhorias para o projeto.

Após as audiências, o governo deve publicar o edital até o início de 2026. Oleilão da nova linha de metro está previsto para o primeiro semestre do ano que vem.

Com investimentos de R$ 37,5 bilhões, a primeira etapa de obras da nova linha prevê 19 quilômetros de extensão e 16 estações, ligando a zona leste à zona oeste. O projeto também prevê uma segunda fase, estendendo a linha até Cidade Tiradentes.

A concessão será de 31 anos, sendo oito anos de construção e 23 anos de operação.

O governo promete intervalo de viagens a cada três minutos no horário de pico e de seis minutos no horário de vale. A expectativa é de transportar uma média de 475 mil passageiros por dia até 2040.

A Linha 16 deve contar com oito integrações: Linha 1-Azul, na estação Ana Rosa; Linha 2-Verde, nas estações Ana Rosa e Anália Franco; Linha 4-Amarela, na estação Oscar Freire; Linha 6-Laranja, na estação São Carlos; Linha 10-Turquesa, na estação São Carlos; e com as futuras linhas 19-Celeste, na estação Jardim Paulista; 20-Rosa, na estação Teodoro Sampaio; e 22-Marrom também na estação Teodoro Sampaio.

Quais serão as linhas da linha 16-Violeta

Teodoro Sampaio

Oscar Freire

Nove de Julho

Jardim Paulista

Parque Ibirapuera

Dante Pazzanes

Ana Rosa

Parque Aclimação

Parque Independência

São Carlos

Paes de Barros

Vila Prudente

Álvaro Ramos

Resende Feijó

Anália Franco

Abel Ferreira

Como serão as audiências públicas sobre a linha 16-Violeta

A sessão pública do dia 7 de outubro será em formato presencial no Auditório do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), às 9 horas. No dia 8, a audiência ocorrerá, exclusivamente, de forma online, às 15 horas, com transmissão pelo canal oficial do Governo de São Paulo no YouTube (www.youtube.com/@governosp). O link de acesso, o regulamento, as formas de participação e demais informações serão disponibilizados previamente no site da Secretaria de Parcerias em Investimentos na página “Participação Social“ (www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/transparencia/participacao-social/).