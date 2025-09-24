Governo de SP avança na PPP da nova linha Violeta-16 com realização de audiências públicas

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 06h09.
Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 06h19.
O governo do estado de São Paulo avança nesta quarta-feira, 24, em mais uma etapa para a realização do leilão para a construção da nova Linha 16–Violeta, também chamada de Linha dos Parques.
A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) vai realizar audiências públicas para apresentar e debater o projeto da Parceria Pública-Privada (PPP). A informação foi adiantada à EXAME e será publicada no Diário Oficial do Estado nesta manhã.
A etapa faz parte do rito para realização de um leilão no estado. As sessões de audiência pública estão marcadas para os dias 7 e 8 de outubro de forma presencial e online, respectivamente. A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirma que a sociedade poderá propor sugestões e melhorias para o projeto.
Após as audiências, o governo deve publicar o edital até o início de 2026. Oleilão da nova linha de metro está previsto para o primeiro semestre do ano que vem.
Com investimentos de R$ 37,5 bilhões, a primeira etapa de obras da nova linha prevê 19 quilômetros de extensão e 16 estações, ligando a zona leste à zona oeste. O projeto também prevê uma segunda fase, estendendo a linha até Cidade Tiradentes.
A concessão será de 31 anos, sendo oito anos de construção e 23 anos de operação.
O governo promete intervalo de viagens a cada três minutos no horário de pico e de seis minutos no horário de vale. A expectativa é de transportar uma média de 475 mil passageiros por dia até 2040.
A Linha 16 deve contar com oito integrações: Linha 1-Azul, na estação Ana Rosa; Linha 2-Verde, nas estações Ana Rosa e Anália Franco; Linha 4-Amarela, na estação Oscar Freire; Linha 6-Laranja, na estação São Carlos; Linha 10-Turquesa, na estação São Carlos; e com as futuras linhas 19-Celeste, na estação Jardim Paulista; 20-Rosa, na estação Teodoro Sampaio; e 22-Marrom também na estação Teodoro Sampaio.
A sessão pública do dia 7 de outubro será em formato presencial no Auditório do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), às 9 horas. No dia 8, a audiência ocorrerá, exclusivamente, de forma online, às 15 horas, com transmissão pelo canal oficial do Governo de São Paulo no YouTube (www.youtube.com/@governosp). O link de acesso, o regulamento, as formas de participação e demais informações serão disponibilizados previamente no site da Secretaria de Parcerias em Investimentos na página “Participação Social“ (www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/transparencia/participacao-social/).