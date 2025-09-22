Defesa Civil emite alerta severo de temporais com rajadas de vento nesta tarde em São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nesta segunda-feira, 22, um alerta severo de temporais com rajadas de vento nas próximas horas na cidade de São Paulo e na Região Metropolitana.

De acordo com o comunicado, há também risco de queda de árvores e destelhamento.

Previsão para a capital paulista

A tarde desta segunda-feira começou com céu fechado e temperaturas amenas na cidade de São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, os termômetros registraram 21°C na região do Butantã, na zona oeste, e 19°C em Parelheiros, na zona sul. A umidade relativa do ar estava em 91% e 100%, respectivamente.

A previsão indica instabilidade ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. A formação de novas áreas de instabilidade se deve à atuação de uma frente fria. O cenário pode provocar rajadas de vento e risco de alagamentos. A máxima prevista para hoje não ultrapassa os 25°C, com umidade do ar acima de 70%.

Às 08h55 desta segunda-feira, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) decretou estado de atenção para baixas temperaturas, informou o monitoramento do CGE.

A primavera tem início oficial no Hemisfério Sul às 15h19, pelo horário de Brasília. A estação começa sob influência de instabilidade climática e uma massa de ar frio fora do período típico.

Dados do CGE mostram que, até as 7h desta segunda-feira, o volume de chuva acumulado em setembro chegou a 20,3 milímetros, o equivalente a 30,4% da média histórica mensal, que é de 66,7 milímetros.

O que esperar para os próximos dias?

A aproximação de uma massa de ar frio de origem polar deve causar queda acentuada nas temperaturas nos próximos dias na Grande São Paulo. A sensação térmica tende a ser ainda mais baixa em razão da influência de ventos úmidos vindos do oceano. A previsão não indica acumulados expressivos de chuva, apenas ocorrência de garoa, segundo o CGE.

Na terça-feira, 23, o tempo segue nublado, com garoa intermitente. As temperaturas variam entre mínima de 14°C e máxima de 18°C, com umidade do ar acima dos 70%.

Para quarta-feira, 24, a previsão é de manutenção do tempo fechado, com possibilidade de garoa nos períodos da manhã e da noite. Os ventos úmidos que sopram do sul ajudam a manter o céu encoberto e as temperaturas baixas. A mínima prevista é de 13°C e a máxima, de 17°C.