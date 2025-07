Governo de SP alerta para risco elevado de incêndios em grande parte do estado nos próximos dias

O Governo de São Paulo anunciou que grande parte do estado entrará em estado de atenção devido ao risco elevado de incêndios, nos próximos dias. O alerta será especialmente intenso na quinta-feira, 17, e na sexta-feira, 18, quando a combinação de baixa umidade relativa do ar, temperaturas altas e a presença do Sol acentuam as condições propícias para queimadas em todas as regiões do estado.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a umidade do ar deverá atingir níveis críticos em quase todo o território paulista, ficando abaixo de 30% em algumas áreas. A umidade inferior a 30% aumenta significativamente o risco de incêndios, especialmente os florestais.

A previsão aponta que, a partir de sábado, 19, uma frente fria pode trazer umidade à região leste do estado, reduzindo os riscos de incêndios. No entanto, o interior de São Paulo permanecerá sem a influência deste fenômeno, mantendo o risco elevado. Na segunda-feira, 21, o alerta será novamente estendido a todo o estado, com ênfase no extremo norte, que pode ser colocado em estado de emergência devido à gravidade da situação.

A imagem acima representa a situação de todo estado de São Paulo nesta quarta-feira - Reprodução/Defesa Civil do Estado de SP (Defesa Civil do Estado de SP/Reprodução)

O coordenador estadual de proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Araújo Monteiro, alerta a população para evitar qualquer ação que possa causar focos de incêndio.

“Pedimos muito o auxílio da população para não jogar bituca de cigarro na beira da estrada, para não limparem o quintal colocando fogo no lixo, para que o produtor rural não faça roçada utilizando fogo, e que a população não solte balões, que é um crime ambiental e contribui muito para incêndios florestais e em áreas residenciais também”.

Operação SP Sem Fogo

A partir de 1º de junho, o Governo de São Paulo deu início à fase vermelha da Operação SP Sem Fogo e contou com inovações tecnológicas para o monitoramento e combate a incêndios. “É uma ação integrada da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e órgãos ambientais para cuidar e minimizar os focos de incêndio e agir emergencialmente no caso da necessidade de intervenção”, explica diretor da Defesa Civil de São Paulo, tenente-coronel Araújo Monteiro.

Nesta fase da operação, o Governo criou a Sala SP Sem Fogo, uma plataforma que permite o acompanhamento em tempo real dos focos de incêndio, com a emissão diária de boletins preditivos.

Além disso, neste ano, a Defesa Civil implementou a tecnologia cell broadcast, que envia alerta para a população sempre que a umidade do ar atingir níveis abaixo de 12% ou quando houver focos de incêndio próximos a áreas urbanas. Essa ferramenta foi incluída na operação e permitirá a emissão de alertas de alta gravidade, com recomendações de prevenção e cuidados com a saúde.

A Defesa Civil também introduziu o sistema de alerta georreferenciado de incêndios, desenvolvido por meio do SMAC. Esse sistema detecta focos de queimadas perto de unidades de conservação e emite alertas automáticos para o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Defesa Civil e para os gestores dos parques florestais em risco. O sistema utiliza satélites para identificar novos focos e garantir uma resposta rápida e eficiente.

Leis ambientais mais rígidas

Neste ano, também houve mudanças na legislação ambiental para combater queimadas ilegais. As alterações na Resolução SIMA 05/2021, publicadas em abril, impõem punições mais rigorosas, incluindo multas de até R$ 10 milhões para proprietários rurais que não adotarem medidas preventivas contra incêndios florestais.

A norma também aumentou as penalidades para quem provocar incêndios em áreas produtivas ou em vegetação sem autorização, com multas que podem chegar a R$ 3 mil por hectare atingido.