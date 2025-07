Incêndio em shopping no Iraque deixa ao menos 60 mortos e feridos; assista vídeo

Cerca de 60 pessoas morreram ou ficaram feridas em um incêndio que atingiu um centro comercial na cidade de Kut, no leste do Iraque, na noite de quarta-feira, 16, segundo informou nesta quinta-feira, 17, o governador da província de Wasit, Mohammed al-Miyahi.

“O número de vítimas chegou a cerca de 50 pessoas, entre mortos e feridos, no trágico incêndio em um grande shopping center”, declarou o governador à agência de notícias estatal INA.

O fogo começou durante a noite no complexo Hyper Mall, cujas causas ainda não foram esclarecidas, segundo as autoridades locais. O centro comercial havia sido inaugurado apenas cinco dias antes do incidente.

A massive fire broke out at a shopping mall in Kut City, Iraq, leaving over 60 people dead, dozens feared trapped! pic.twitter.com/OMXLLToyxY — The Briefing (@BriefingJK) July 17, 2025

Durante a madrugada, ambulâncias seguiram transportando vítimas para o hospital de Kut, localizado a cerca de 160 quilômetros ao sudeste de Bagdá. Um correspondente da AFP relatou ter visto corpos carbonizados no local.

Segundo testemunhas, o incêndio teria começado no primeiro andar do prédio.