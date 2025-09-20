Brasil

Governo de SP abre consulta pública de PPP de R$ 2,5 bi para construção de moradias no centro

Serão dois lotes nas regiões da Sé, República e Santa Cecília. A concessão será de 20 anos

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 08h52.

O governo do estado de São Paulo lança nesta segunda-feira, 22, a consulta pública para o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para construção de 6.575 novas moradias no centro da capital paulista. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado na sexta-feira, 19.

Serão dois lotes nas regiões da Sé, República e Santa Cecília, com investimento estimado em R$ 2,5 bilhões -- o aporte público será de R$ 900 milhões. A concessão será de 20 anos. O lote 1 será de 3.499 unidades, e o lote 2, de 3.076 unidades.

A proposta prevê a construção de unidades de Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP), combinadas à execução de obras de infraestrutura, instalação de equipamentos públicos e fomento de atividades econômicas e sociais, além da prestação de serviços sociais.

A restauração do histórico Quartel Tabatinguera, considerado patrimônio cultural da cidade, está entre as melhorias da concessão.

A consulta pública estará aberta entre 22 de setembro e 23 de outubro de 2025. Serão consideradas as contribuições enviadas dentro do prazo e com todas as informações obrigatórias preenchidas.

A expectativa da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) é que o edital seja publicado nos próximos meses e o leilão ocorra ainda neste ano.

Revitalização do centro de SP

A proposta está relacionada à mudança da sede do governo estadual para o centro da cidade. A ideia da gestão é desenvolver a região com uso misto, com comércio, empresas e moradias, além da reduzir o déficit habitacional.

Hoje, o centro é considerado degradado pela população e especialistas, e rotineiramente associado à violência e ao consumo de drogas. O novo prédio ficará na área que engloba a Cracolândia, nos arredores da Praça Princesa Isabel e da Estação Júlio Prestes.

A nova sede vai concentrar secretarias e órgãos estaduais em um único espaço. Hoje, o governo paulista conta com mais de 22 mil funcionários distribuídos em 60 prédios em diferentes áreas da capital.

O projeto também será feito por meio de uma concessão prevista para ir a leilão até o fim deste ano.

