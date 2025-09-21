Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

DF é o mais seguro para os motoristas do Brasil; veja o ranking da segurança por estado

Estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária classificou os 26 estados e o Distrito Federal em ranking sobre qualidade das estradas

Distrito Federal tem melhores estradas do Brasil, enquanto Amazonas ocupa o último lugar no ranking (EUGENE TANNER / Colaborador/Getty Images)

Distrito Federal tem melhores estradas do Brasil, enquanto Amazonas ocupa o último lugar no ranking (EUGENE TANNER / Colaborador/Getty Images)

Guilherme Naldis
Guilherme Naldis

Redator freelancer

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 17h11.

Última atualização em 21 de setembro de 2025 às 17h13.

O Distrito Federal é a unidade da federação mais segura para dirigir no Brasil, segundo um levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). O estudo, chamado IRIS (Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança), avaliou os 26 estados e o DF e apontou que a capital federal obteve quatro pontos de cinco possíveis.

Na outra ponta do ranking, o Amazonas ficou com a menor nota (1,86), seguido por Pará (2,14), Amapá, Maranhão e Roraima (2,29 cada).

O relatório mostra um contraste entre as regiões: o DF e estados do Sul lideram os melhores índices, enquanto os estados do Norte concentram os piores resultados.

O segundo lugar ficou com o Rio Grande do Sul (3,86). Goiás, Paraná e Rio de Janeiro empataram na terceira posição, com 3,71 pontos. São Paulo aparece na sequência com 3,57.

No meio da tabela estão estados como Ceará, Mato Grosso do Sul e Rondônia, com 3,29 pontos cada.

O estudo destaca que notas baixas no ranking para o item infrações não significam necessariamente maior segurança. Em muitos casos, podem refletir apenas a ausência de fiscalização adequada. Por isso, o IRIS combina diferentes dimensões da segurança viária para compor o indicador.

Como foi desenhado o estudo?

A metodologia se baseia nos sete pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que incluem desde gestão do trânsito e condições das vias até segurança veicular, educação, fiscalização e indicadores de mortalidade.

Nos destaques por categoria, o DF lidera em gestão da segurança e fiscalização, São Paulo se sobressai em vias seguras e mortalidade, e o Rio Grande do Sul tem bom desempenho em educação e vigilância hospitalar.

Já o Amazonas registrou as piores notas em infraestrutura e fiscalização, refletindo desafios históricos de logística e atendimento.

Apesar do desempenho ruim em vários indicadores, alguns estados do Norte aparecem bem em pontos específicos. O Pará, por exemplo, lidera em segurança veicular, e o Amapá tem boas taxas de mortalidade em comparação com outros vizinhos da região.

“O objetivo é transformar os dados apresentados pelas unidades da Federação em informações mínimas para uma melhor gestão do trânsito nas respectivas áreas de atuação”, afirma o Observatório.

Os estados mais e menos seguros para os motoristas

EstadoNota
Distrito Federal4,00
Rio Grande do Sul3,86
Goiás, Paraná, Rio de Janeiro3,71
São Paulo3,57
Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia3,29
Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco3,14
Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins3,00
Minas Gerais2,86
Bahia2,71
Acre, Alagoas, Piauí2,68
Amapá, Maranhão, Roraima2,29
Pará2,14
Amazonas1,86
Acompanhe tudo sobre:Trânsitoacidentes-de-transitodistrito-federalEstado de São PauloAmazonasAmapáRio Grande do Sul

Mais de Brasil

Atos contra PEC da Blindagem e PL da anistia levam milhares às ruas em diversas capitais

'Grande perigo': RS, Paraná e Santa Catarina devem ter ventanias e tempestades, diz Inmet

Que dia começa a primavera em 2025?

Livro resgata a história de Jane Catulle Mendès, criadora da expressão ‘cidade maravilhosa’

Mais na Exame

Mundo

Com presença de Trump, milhares de americanos se reúnem em funeral de Charlie Kirk

Brasil

Atos contra PEC da Blindagem e PL da anistia levam milhares às ruas em diversas capitais

Marketing

A estratégia de marketing do The Town, que movimentou R$ 2,2 bi e volta em 2027

Mercados

A Nvidia solucionou quatro dos cinco problemas da Intel, segundo Barron's