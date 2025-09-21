O Distrito Federal é a unidade da federação mais segura para dirigir no Brasil, segundo um levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). O estudo, chamado IRIS (Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança), avaliou os 26 estados e o DF e apontou que a capital federal obteve quatro pontos de cinco possíveis.

Na outra ponta do ranking, o Amazonas ficou com a menor nota (1,86), seguido por Pará (2,14), Amapá, Maranhão e Roraima (2,29 cada).

O relatório mostra um contraste entre as regiões: o DF e estados do Sul lideram os melhores índices, enquanto os estados do Norte concentram os piores resultados.

O segundo lugar ficou com o Rio Grande do Sul (3,86). Goiás, Paraná e Rio de Janeiro empataram na terceira posição, com 3,71 pontos. São Paulo aparece na sequência com 3,57.

No meio da tabela estão estados como Ceará, Mato Grosso do Sul e Rondônia, com 3,29 pontos cada.

O estudo destaca que notas baixas no ranking para o item infrações não significam necessariamente maior segurança. Em muitos casos, podem refletir apenas a ausência de fiscalização adequada. Por isso, o IRIS combina diferentes dimensões da segurança viária para compor o indicador.

Como foi desenhado o estudo?

A metodologia se baseia nos sete pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que incluem desde gestão do trânsito e condições das vias até segurança veicular, educação, fiscalização e indicadores de mortalidade.

Nos destaques por categoria, o DF lidera em gestão da segurança e fiscalização, São Paulo se sobressai em vias seguras e mortalidade, e o Rio Grande do Sul tem bom desempenho em educação e vigilância hospitalar.

Já o Amazonas registrou as piores notas em infraestrutura e fiscalização, refletindo desafios históricos de logística e atendimento.

Apesar do desempenho ruim em vários indicadores, alguns estados do Norte aparecem bem em pontos específicos. O Pará, por exemplo, lidera em segurança veicular, e o Amapá tem boas taxas de mortalidade em comparação com outros vizinhos da região.

“O objetivo é transformar os dados apresentados pelas unidades da Federação em informações mínimas para uma melhor gestão do trânsito nas respectivas áreas de atuação”, afirma o Observatório.

Os estados mais e menos seguros para os motoristas