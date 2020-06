Governador institui “lockdown” em 10 municípios do Pará até 17 de maio

O governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), afirmou nesta terça-feira, 5, em pronunciamento, que vai decretar ‘lockdown’ no Estado, o que significa a suspensão total de atividades não essenciais em dez dos municípios paraenses mais afetados pela covid-19.

O decreto passa a valer a partir de quinta-feira, 7, e vai até o dia 17, sendo que nos primeiros três dias haverá “medidas educativas” e a partir do domingo, 10, as autoridades poderão aplicar multas a quem desrespeitar o bloqueio.

De acordo com Barbalho, 375 pessoas já morreram no Pará em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus, e 4.756 foram contaminadas.

O governador vê a medida de restringir a circulação como “difícil, mas necessária” para conter o crescimento acelerado das contaminações, que já lotam o hospitais pelo Estado e já trazem problemas às unidades do Instituto Médico Legal (IML), afirmou o governador.

As medidas valerão para as cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel do Pará, Castanhal, Santo Antônio do Tauá, Vigia de Nazaré e Breves.

“Chegou o momento drástico de nós agirmos para salvar a vida da nossa gente”, explicou o governador. No decreto, as multas para pessoas que desrespeitarem o ‘lockdown’ são de R$ 150. Para estabelecimentos comerciais, de R$ 50 mil.

Os cidadãos estarão proibidos sair de casa se não estiverem usando máscaras de proteção, e as saídas só serão permitidas para atividades essenciais, como compra de comidas, remédios e para trabalhar, no caso de quem exerce ofícios essenciais.

Barbalho disse que o critério para escolher as cidades que sofrerão o ‘lockdown’ foi selecionar aquelas com no mínimo 75 casos de covid-19 a cada 100 mil habitantes.

A média no Estado é atualmente de 51 casos para cada 100 mil habitantes. Ainda de acordo com o governador, a taxa de isolamento no Pará tem variado entre 45% e 50%, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que 70% é a necessária para achatar a curva de contaminação.