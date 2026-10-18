Ato de Flávio Bolsonaro reuniu 71,9 mil na Paulista, mostra estimativa da USP

RESUMO ＋ O ato de campanha de Flávio Bolsonaro (PL) reuniu cerca de 71,9 mil pessoas neste domingo, 18, na Avenida Paulista, segundo o projeto Monitor do Debate Político da USP, o centro de pesquisa Cebrap e a organização More in Common. O “Bloco do 22” ocorreu a uma semana do segundo turno presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ato de campanha do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, em São Paulo, reuniu cerca de 71,9 mil pessoas neste domingo, 18, segundo estimativa do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (USP/Cebrap) e a organização More in Common. O levantamento considera o horário de pico da manifestação, às 12h20, e tem margem de erro de 12%, o que coloca o público entre 63,3 mil e 80,5 mil pessoas.

A contagem foi feita a partir de 28 fotografias aéreas que cobriram toda a extensão do ato, sem sobreposição. As imagens foram analisadas por um software de inteligência artificial capaz de identificar e marcar automaticamente as cabeças dos participantes para calcular o tamanho da multidão.

O ato, batizado de “Bloco do 22”, foi organizado pela campanha de Flávio a uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o próximo domingo, 25. Durante a manifestação, o senador afirmou que, caso seja eleito, receberá a faixa presidencial das mãos do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocar a faixa de presidente da República no filho dele”, declarou. Flávio também disse que “faltam sete dias para livrar o Brasil do PT”, em referência ao partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa a reeleição.

Entre os aliados presentes estavam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB); o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL); o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG); Lucas Pavanato (PL), eleito deputado federal por São Paulo; e Pablo Marçal.

Daniella Marques, responsável pela coordenação do programa econômico da campanha de Flávio, também participou.

Durante o ato, o candidato do PL afirmou que pretende indicar quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF) contrários ao aborto e às drogas, caso vença a eleição. O senador também levantou uma bandeira com os dizeres “Fora Lula e Moraes”, em referência ao presidente e ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

Como foi feita a estimativa

O levantamento utilizou o método Point to Point Network (P2PNet), desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Chequião, na China, e pela empresa Tencent. O sistema foi treinado com imagens de multidões anotadas manualmente por pesquisadores da Universidade de Xangai e da Universidade de São Paulo.

Segundo os responsáveis pelo estudo, o método tem precisão de 72,9% e acurácia de 69,5% na identificação de indivíduos. Para grupos com mais de 500 pessoas, o erro percentual absoluto médio é de 12%. Assim, uma estimativa de 100 mil participantes, por exemplo, pode corresponder a um público real entre 88 mil e 112 mil pessoas.

O Monitor do Debate Político utiliza a mesma metodologia desde agosto de 2022 para estimar o público de diferentes eventos políticos. As fotografias usadas na contagem da manifestação deste domingo estão disponíveis para consulta, permitindo que os dados sejam verificados, inclusive por meio de uma contagem manual.

Ato de Lula não teve contagem por restrição a drones

Na semana anterior, apoiadores de Lula participaram de uma manifestação também na Avenida Paulista batizada de "Marcha pela Democracia", organizada por movimentos sociais, entidades estudantis e comunidades de fãs.

O ato ocupou a maior parte da avenida, e o PT estimou a presença de 1 milhão de pessoas.

A manifestação, no entanto, não teve uma estimativa de público feita pela mesma metodologia da USP, pois o uso de drones não foi autorizado na Paulista.

Flávio encerrou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula. Os dois candidatos se enfrentam neste domingo, às 20h, em debate presidencial organizado pela Band, em São Paulo.