Câmara aprova auxílio emergencial de R$ 600 mensais para vítimas das chuvas em MG

This aerial view shows Treis Moinhos neighbourhood following a landslide caused by heavy rains in Juiz de Fora, Minas Gerais State, Brazil, on February 26, 2026. Despair hung over two cities in southeastern Brazil on February 25 as rescuers and residents searched for 21 people missing after torrential rains unleashed flooding and landslides that killed at least 46. (Photo by Ivan PISARENKO / AFP via Getty Images) (Ivan PISARENKO/AFP/Getty Images)
Repórter
Publicado em 5 de março de 2026 às 16h57.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 5, um projeto de lei que institui um auxílio emergencial de R$ 600 mensais para moradores da Zona da Mata de Minas Gerais, região que sofreu fortes chuvas no último mês e registrou dezenas de mortes. A proposta agora segue para análise do Senado.
O benefício será destinado a pessoas que perderam suas casas nas enchentes recentes. De acordo com o texto aprovado, o valor tem o objetivo de garantir uma “garantia de subsistência mínima” às famílias atingidas pelos desastres.
O projeto é de autoria dos deputados Aécio Neves (PSDB-MG) e Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), com relatoria de Lafayette de Andrada.
O pagamento poderá ser concedido a até dois integrantes da mesma família, pelo período de seis meses. Estão aptos a receber o auxílio cidadãos com mais de 18 anos, com exceção de mães adolescentes, que também poderão ser contempladas.
O repasse será feito por instituições financeiras federais, por meio de contas do tipo poupança abertas automaticamente para os beneficiários.
"Tais contas terão características que visam a facilitar o acesso e proteger o beneficiário, como a dispensa de apresentação de documentos para abertura, isenção de tarifas de manutenção e a vedação de emissão de cheques ou ordens de pagamento, o que minimiza riscos e burocracia", prevê o texto final do projeto.
A proposta também estabelece que os bancos responsáveis pelos pagamentos não poderão realizar descontos sobre os valores depositados, inclusive para compensar saldos negativos ou quitar dívidas pré-existentes dos beneficiários.
Além do auxílio às famílias atingidas, o projeto inclui medidas voltadas à área previdenciária. O texto autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a antecipar valores de até R$ 600 para solicitantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC) por até seis meses ou até que seja concluída a avaliação da pessoa com deficiência.
A proposta também permite a antecipação de um salário mínimo para quem solicitou auxílio-doença, pelo mesmo prazo máximo de seis meses ou até a realização da perícia médica.
A proposta aprovada é uma entre duas iniciativas em tramitação na Câmara voltadas a apoiar os atingidos pelas enchentes em Minas Gerais. A outra prevê medidas de apoio a empresas afetadas, mas, embora tenha tido urgência aprovada na quarta-feira, ainda não foi analisada pelo plenário.
*Com informações do jornal O Globo.