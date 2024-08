Gabaritos oficiais do CNU são divulgados; veja como acessar

O governo federal divulgou nesta terça-feira, 20, os gabaritos oficiais das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o Enem dos Concursos. As provas foram aplicadas no último domingo, 18, e tiveram 36 versões, como parte de um sistema antifraude desevolvido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Públicos (MGI).

As provas foram distribuídas em oito blocos, que correspondem às áreas com vagas em disputa. Em quatro blocos, o governo desenvolveu várias versões da prova, onde as questões para a área eram as mesmas, mas estavam ordenadas de forma diferente. Os cadernos de provas foram disponibilizados pelo MGI, ainda na noite do domingo.

Segundo o governo, com a divulgação dos gabaritos, os candidatos têm entre esta terça, 20, e quarta-feira, 21, para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados. Os recursos devem ser enviados em campo específico na área do candidato. Não serão aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo.

Gabarito oficial do CNU:

Quando sai o resultado do CNU?

Segundo o edital, a imagem do cartão-resposta será disponibilizada no dia 10 de setembro. As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas dia 08 de outubro, com dois dias para pedidos de revisão das notas da discursiva (08 e 09/10). Também no dia 08 de outubro, será feita a convocação para o envio de títulos, pela internet (via upload).

A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro, e a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação iniciará em janeiro de 2025.