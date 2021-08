Fux rebate falas de Bolsonaro e cancela reunião de chefes dos Poderes

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, rebateu nesta quinta-feira os ataques do presidente Jair Bolsonaro a ministros da corte, afirmou que o chefe do Executivo reitera inverdades e anunciou o cancelamento de uma reunião que ocorreria entre os chefes dos Poderes.

Segundo Fux, quando se atinge um ministro do Supremo, se atinge a corte como um todo. O presidente do STF criticou também o que chamou de afirmações equivocadas de Bolsonaro sobre decisões do Supremo e suas acusações ao sistema de votação brasileiro.

"O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, sua excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a higidez do processo eleitoral brasileiro", disse Fux em discurso.

"Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de Poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os Poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes", acrescentou.

Depois de ter sido incluído por Moraes no inquérito das fake news a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tem Barroso como presidente, Bolsonaro elevou os ataques para um tom de ameaça contra os ministros do Supremo.

Bolsonaro foi incluído no inquérito devido aos seus reiterados ataques ao sistema eleitoral brasileiro, colocando em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas e chegando a questionar a realização das eleições de 2022.

