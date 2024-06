Foragidos, ex-CEO e ex-diretora da Americanas foram incluídos na lista da Interpol, diz PF

A Polícia Federal informou na manhã desta quinta-feira, 27, que considera foragidos Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, e Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretora da varejista.

Alvos de mandados de prisão por uma suposta fraude contábil no montante de R$ 25,3 bilhões, a dupla se encontra no exterior e tiveram os nomes incluídos na Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). A informação foi divulgada inicialmente pelo G1 e confirmada pela EXAME.

Gutierrez e Saicali negaram repetidas vezes que estavam ligados às irregularidades no caso de fraude na varejista. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”, o ex-CEO tem cidadania espanhola e vive em Madri, na Espanha, há um ano.

Na ação desta manhã, cerca de 80 policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores das Americanas, localizadas no Rio de Janeiro.

Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores de todos ex-diretores investigados, que somam mais de R$ 500 milhões. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

A investigação aponta que os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste em uma operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.

Também foram identificadas pela PF fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.

Foragidos

Anna Christina Ramos Saicali

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, ex-CEO

Alvos de buscas