Flávio Bolsonaro (PL) vence em Roraima; veja o resultado no estado

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 72,46% dos votos válidos em Roraima. Lula (PT) ficou com 27,54%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No estado, 401.521 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

Veja o resultado completo da votação em Roraima

Quem foi eleito governador de Roraima?

Arthur Henrique (PL) foi eleito no dia 4 de outubro, no primeiro turno, após receber 186.554 votos (68,99%).

O novo governador tem 45 anos, é natural de Boa Vista (RR), servidor público e ex-prefeito da capital por dois mandatos. Ele concorreu ao cargo de governador pela primeira vez na chapa formada com o candidato a vice-governador Haroldo Cathedral (Novo), de 73 anos.

Quem são os senadores eleitos em Roraima?

Os senadores eleitos em Roraima foram Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente em Roraima?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 71,06% dos votos válidos em Roraima, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 22,86%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,64%, Renan Santos teve 2,03% e Ronaldo Caiado ficou com 1,12%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.