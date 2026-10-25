Resultado das eleições em Rondônia: quem venceu o segundo turno para presidente

De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 69,61% dos votos válidos em Rondônia. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 30,39%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No estado, 1.265.893 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

Veja o resultado completo da votação em Rondônia

Quem foi eleito governador de Rondônia?

O resultado para governador foi definido no primeiro turno. Marcos Rogério (PL) recebeu 56,86% dos votos válidos e foi eleito.

Quem são os senadores eleitos em Rondônia?

Os senadores eleitos em Rondônia foram Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente em Rondônia?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 67,45% dos votos válidos em Rondônia, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 25,89%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,61%, Renan Santos teve 1,98% e Ronaldo Caiado ficou com 1,75%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.

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