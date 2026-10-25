Flávio Bolsonaro (PL) vence em Santa Catarina; veja o resultado no estado

De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 69,42% dos votos válidos em Santa Catarina. Lula (PT) ficou com 30,58%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No estado, 5.734.651 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

Veja o resultado completo da votação em Santa Catarina

Quem foi eleito governador de Santa Catarina?

Para governo do estado, Jorginho Mello (PL) foi reeleito governador de Santa Catarina com 2.942.386 votos, o que corresponde a 68,98% do total de votos válidos.

Quem são os senadores eleitos em Santa Catarina?

Os senadores eleitos em Santa Catarina foram Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente em Santa Catarina?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 66,65% dos votos válidos em Santa Catarina, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 25,04%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,98%, Renan Santos teve 2,95% e Ronaldo Caiado ficou com 1,78%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.