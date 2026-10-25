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Lula vence eleição no Amapá; veja o resultado no estado

Reeleito, Lula recebu 52,88% dos votos no estados, versus 47,12% de Flávio Bolsonaro

No estado, 576.988 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

No estado, 576.988 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21h19.

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De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 52,88% dos votos válidos no Amapá. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 47,12%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No estado, 576.988 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

Veja o resultado completo da votação no Amapá

Quem foi eleito governador do Amapá?

Dr. Furlan (PSD) foi eleito governador do Amapá no primeiro turno, com 62,75% dos votos, o equivalente a 281.595 votos.

Quem são os senadores eleitos no Amapá?

Os senadores eleitos no Amapá foram Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente no Amapá?

No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 45,71% dos votos válidos no Amapá, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 45,67%. Escritor Augusto Cury recebeu 4,10%, Renan Santos teve 2,44% e Ronaldo Caiado ficou com 1,79%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Amapá

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