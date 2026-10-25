Eleição presidente em Macapá: Lula fica em primeiro lugar com 50,99% dos votos

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 50,99% dos votos válidos em Macapá. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 49,01%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No Amapá, mais de 577 mil eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem foi eleito governador do Amapá?

Eleitores do Amapá elegeram o novo governador no 1º turno. Com 281.595 votos, o equivalente a 62,75% dos votos válidos, Dr. Furlan (PSD) foi eleito para comandar o Executivo estadual.

Veja os detalhes do resultado das eleições em ESTADO

Quem são os senadores eleitos no Amapá?

Os eleitores do Amapá escolheram como representantes no Senado, Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD), reeleito para o segundo mandato na Casa. Rayssa chegou a 30% dos votos válidos, equivalentes a 264.799, e Lucas Barreto, a 24,2%, num total de 213.948 votos. Ambos ocuparão as cadeiras de 2027 a 2035.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno no Amapá?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, no Amapá, com 98,90% das urnas apuradas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou a disputa com 45,76% dos votos válidos (210.036 votos), contra 45,62% (209.386 votos) do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo dados do TSE.