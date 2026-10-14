Ataques ucranianos a data centers do 'Google da Rússia' afetam serviços essenciais do leste europeu

RESUMO ＋ Ataques ucranianos danificaram gravemente três dos seis centros de dados do Yandex na Rússia, provocando interrupções em serviços como e-mails, aplicativos de táxi, pagamentos digitais e sistemas de acesso a condomínios. Os efeitos atingiram milhares de empresas e também usuários de países vizinhos. O episódio expôs os riscos da concentração da infraestrutura digital russa, em um contexto no qual o Kremlin busca fortalecer uma internet soberana baseada em empresas nacionais. A recuperação total da capacidade dos centros de dados pode levar vários meses.

Ataques ucranianos contra centros de dados do Yandex, gigante de tecnologia da Rússia , provocaram interrupções em serviços usados diariamente por milhões de pessoas, incluindo e-mails, aplicativos de táxi, plataformas de relacionamento e sistemas eletrônicos de acesso a condomínios em Moscou.

A ofensiva danificou gravemente três dos seis centros de dados da empresa na última semana. Fundado em 1997 como um mecanismo de busca, o Yandex se transformou em uma das principais infraestruturas digitais do país, reunindo serviços que vão de transporte e comércio eletrônico a pagamentos e inteligência artificial.

Milhares de empresas dependem da estrutura tecnológica da companhia. Por isso, os ataques não atingiram apenas seus próprios produtos, mas também uma extensa rede de negócios que utiliza seus sistemas. O episódio expôs a dependência da economia russa de uma infraestrutura concentrada em poucas instalações.

Segundo Kiev, os ataques foram uma retaliação a bombardeios russos contra centros de dados ucranianos. Os efeitos na Rússia, porém, revelaram vulnerabilidades associadas à política do Kremlin de centralizar e controlar o setor de tecnologia da informação.

“A Rússia se tornou vítima da própria política”, afirmou Alena Epifanova, pesquisadora do Conselho Alemão de Relações Exteriores. Segundo ela, a concentração da infraestrutura contribuiu para um cenário de consequências especialmente graves.

Falhas atingem transporte, pagamentos e negócios

Entre os serviços afetados estão o acesso a e-mails, arquivos de trabalho, corridas de táxi e pagamentos digitais, além de centenas de sites que passaram a funcionar de forma intermitente.

Usuários do Yandex Pay, serviço de pagamentos que ganhou espaço após a saída do Apple Pay da Rússia, relataram que seus saldos deixaram de aparecer nas contas. A empresa afirmou que o dinheiro permanecia seguro.

Também foram registradas interrupções no Twinby, um dos principais aplicativos russos de relacionamento, e no Vkusno i tochka, rede de restaurantes que ocupou o espaço deixado pelo McDonald's no país.

Os problemas alcançaram até serviços aparentemente distantes do setor de tecnologia. Em algumas cidades, os horários de ônibus desapareceram dos painéis eletrônicos. Em prédios residenciais de Moscou, moradores ficaram sem conseguir acessar pátios compartilhados porque as cancelas dependiam de sistemas conectados à infraestrutura do Yandex.

Os impactos também afetaram pessoas com necessidades específicas. Uma moradora de Moscou, que pediu para não ser identificada, afirmou que perdeu o acesso ao serviço gratuito de táxi adaptado que utilizava para levar o filho de 10 anos, com deficiência, à escola. Durante dois dias, os dois precisaram recorrer ao metrô, enfrentando várias baldeações e estações com poucas rampas ou elevadores.

Empresas menores também temem perdas permanentes. Alyona Zhiganova, fundadora da agência de viagens Proadventure, relatou em um vídeo publicado no Facebook que perdeu o acesso a um site mantido por dez anos, incluindo bancos de dados, fotografias e avaliações de clientes.

A empreendedora havia utilizado anteriormente um provedor de serviços de nuvem dos Estados Unidos, mas deixou de contar com essa infraestrutura após a invasão russa em larga escala da Ucrânia, em 2022.

Concentração tecnológica amplia os riscos

O Yandex dependia de seis centros de dados para sustentar seu ecossistema. Dois foram completamente desligados após os ataques, enquanto um terceiro teve vários módulos danificados.

A empresa não informou quanto tempo os reparos levarão. Uma pessoa próxima à administração afirmou que a expectativa era restabelecer rapidamente a funcionalidade dos serviços, ainda que com desempenho inferior ao habitual. A recuperação da capacidade total, contudo, poderia levar vários meses.

A gravidade da situação levou o chefe do Ministério do Desenvolvimento Digital da Rússia a afirmar, na terça-feira, que as autoridades protegeriam essas instalações. A declaração ocorre após o presidente Vladimir Putin atribuir às próprias empresas a responsabilidade pela defesa contra drones, incentivando-as a não depender do apoio estatal.

Os efeitos ultrapassaram as fronteiras russas. Usuários do Cazaquistão, do Uzbequistão e de Belarus também enfrentaram problemas com e-mails, pagamentos e sites que utilizam a infraestrutura da empresa. No Cazaquistão, o impacto foi especialmente significativo: o Yandex detém mais de 90% do mercado nas duas maiores cidades do país, segundo o relato.

Projeto de internet soberana

A concentração da infraestrutura digital russa é resultado de uma política que vem sendo construída há mais de uma década. O Kremlin busca desenvolver uma chamada internet soberana, priorizando empresas nacionais em detrimento de plataformas ocidentais e submetendo ativos considerados estratégicos a um controle mais rigoroso.

Em 2014, após Putin afirmar que a internet seria um “projeto da CIA”, com dados circulando por servidores nos Estados Unidos, o governo passou a exigir que empresas russas armazenassem no território nacional os dados pessoais de seus clientes.

Nesse contexto, o Yandex se consolidou como um dos principais pilares tecnológicos do país. Em 2024, a empresa foi vendida a um consórcio de investidores ligado ao presidente russo, em uma operação que marcou uma mudança relevante na estrutura de controle da companhia.

Os ataques evidenciam um dos riscos da centralização tecnológica: quando serviços de diferentes setores dependem de uma mesma infraestrutura, danos a poucos centros de dados podem provocar efeitos em cadeia sobre atividades econômicas e rotinas cotidianas.

A ofensiva contra o Yandex ocorreu em meio a uma série de ataques ucranianos a refinarias russas durante o verão, que provocaram filas de horas em postos de combustível. Na mesma noite, drones ucranianos também atingiram um centro de dados do Sberbank, maior banco da Rússia, na cidade de Balakovo, na região de Saratov.

O banco confirmou o ataque, mas afirmou que seus serviços continuavam funcionando normalmente.

A dimensão dos danos ao Yandex, por sua vez, mostra que a substituição de fornecedores estrangeiros por empresas nacionais não elimina a dependência tecnológica. Quando uma companhia concentra serviços essenciais e infraestrutura utilizada por milhares de organizações, sua vulnerabilidade passa a representar um risco sistêmico para uma parcela significativa da economia.