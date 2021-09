Fiocruz vai interromper entrega de vacinas da AstraZeneca por 10 dias

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que fabrica no Brasil as doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, vai interromper por ao menos dez dias a entrega de vacinas ao Programa Nacional de Imunização (PNI).

As entregas eram semanais.

O atraso vai ocorrer porque, no mês de agosto, a Fiocruz não recebeu a quantidade esperada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), matéria-prima utilizada para a produção das vacinas. O material vem da China. Segundo a Fiocruz, a distribuição do imunizante deve ser normalizada na semana do dia 13 de setembro.

Ao final de julho, a Fiocruz anunciou o início da produção 100% nacional da vacina com o uso do IFA produzido em Bio-Manguinhos. A previsão é a de que, se tudo correr como a Fiocruz planeja, as doses produzidas no Brasil estejam disponíveis somente no último trimestre de 2021.