Fiocruz e Butantan recebem nesta semana insumo para produção de vacinas

A Fiocruz e o Instituto Butantan recebem nesta semana insumo para a produção de um total de 16 milhões de doses de vacina contra a covid-19. As duas instituições sofreram com atrasos do IFA, o Ingrediente Farmacêutico Ativo, proveniente da China, mas as liberações aceleraram após entendimento entre o governo brasileiro e o país asiático.

As dívidas tiram o seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho

A primeira remessa chega nesta quarta-feira, 23, para a Fiocruz, e tem a capacidade de gerar 6 milhões de doses. No próximo sábado, dia 26, chegam ao Butantan mais 6.000 litros de matéria-prima capaz de fabricar 10 milhões de vacinas.

Segundo o presidente do Butantan, Dimas Covas, o avião que vai fazer o transporte da carga está em Bruxelas, na Bélgica, e aguarda uma liberação para voar até Pequim, na China. Ele ainda disse que há uma possibilidade de adiantar o cronograma e concluir as entregas em agosto.

“É possível que em julho e em agosto possamos receber 12.000 litros em cada mês e com isso recuperamos o cronograma de adiantamento para entregar todas as vacinas ainda em agosto. Depois disso, entraremos no contrato de fornecimento de vacinas adicionais ao governo de São Paulo, com 30 milhões de doses”, disse Dimas Covas em entrevista no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira, 23.

Até o momento, o Butantan já entregou ao Ministério da Saúde 50 milhões de doses. A Fiocruz disponibilizou ao Programa Nacional de Imunizações 58,8 milhões de vacinas. Com a nova remessa de IFA, a Fundação garante entregas semanais até 23 de julho. A Fiocruz ainda negocia o adiantamento das próximas remessas do insumo.

Na terça-feira, 22, o Brasil recebeu um carregamento de 529.000 doses da vacina da Pfizer. Mais de 10,7 milhões de doses do laboratório já foram entregues ao Ministério da Saúde. No mesmo dia, chegou ao país o primeiro lote de vacinas da Janssen, com 1,5 milhão de doses.