Apuração para governador do RN no 2º turno: Allyson x Cadu do Lula em tempo real

Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h00.
Os eleitores do Rio Grande do Norte voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Allyson Bezerra (União Brasil), que tinha 36,94% dos votos válidos no primeiro turno, e Cadu de Lula (PT), que registrava 36,16%, segundo os dados de apuração fornecidos para esta matéria.
Os eleitores do Rio Grande do Norte voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Allyson Bezerra (União Brasil) e Cadu de Lula (PT).
Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.
A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo estadual conforme a divulgação oficial do TSE.
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
Allyson Bezerra teve 36,94% dos votos válidos, enquanto Cadu de Lula registrava 36,16%. Álvaro Dias aparecia em terceiro lugar, com 26,71%, segundo os dados do TSE.
Allyson Leandro Bezerra Silva nasceu em Mossoró (RN), em 12 de maio de 1992, é engenheiro civil e servidor público. Começou sua trajetória política no movimento sindical de servidores federais do ensino superior e foi eleito deputado estadual em 2018.
Dois anos depois, venceu a eleição para a Prefeitura de Mossoró, o segundo maior município do Rio Grande do Norte. Filiado ao União Brasil, seu discurso político combina a defesa da eficiência administrativa com propostas voltadas ao desenvolvimento econômico.
Carlos Eduardo Xavier, conhecido politicamente como Cadu de Lula, tem 48 anos, é engenheiro civil e nasceu no Rio de Janeiro (RJ). Construiu sua carreira pública no Rio Grande do Norte, onde atuou como secretário estadual da Tributação.
Durante sua gestão à frente da pasta, participou da coordenação da política fiscal e de colegiados nacionais de secretários de Fazenda, consolidando sua trajetória na área técnica da administração pública.
Álvaro Dias apareceu em terceiro lugar na disputa pelo governo do Rio Grande do Norte, com 26,79% dos votos, segundo os dados de apuração fornecidos para esta matéria.
Além da disputa pelo governo estadual, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.
O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro.
Os candidatos são Allyson Bezerra (União Brasil) e Cadu de Lula (PT).
Acompanhe os números no mapa de apuração para governador da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar o painel geral das eleições de 2026.
Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O TSE divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.
Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.
Os resultados podem ser acompanhados pelo mapa de apuração para presidente no Rio Grande do Norte e pelo painel geral das eleições de 2026 da EXAME.
Sim. Cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, desde que o título eleitoral esteja regular.
Quem não comparecer pode justificar a ausência em até 60 dias após cada turno. O procedimento pode ser feito pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, com documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e pode ser aceita ou não pela Justiça Eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas.