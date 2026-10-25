Apuração para governador do RN no 2º turno: Allyson x Cadu do Lula em tempo real

RESUMO ＋ Os eleitores do Rio Grande do Norte voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Allyson Bezerra (União Brasil), que tinha 36,94% dos votos válidos no primeiro turno, e Cadu de Lula (PT), que registrava 36,16%, segundo os dados de apuração fornecidos para esta matéria.

Os eleitores do Rio Grande do Norte voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Allyson Bezerra (União Brasil) e Cadu de Lula (PT).

Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.

Quem está ganhando para governador no Rio Grande do Norte?

A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo estadual conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Como foi o primeiro turno para governador?

Allyson Bezerra teve 36,94% dos votos válidos, enquanto Cadu de Lula registrava 36,16%. Álvaro Dias aparecia em terceiro lugar, com 26,71%, segundo os dados do TSE.

Quem é Allyson Bezerra?

Allyson Leandro Bezerra Silva nasceu em Mossoró (RN), em 12 de maio de 1992, é engenheiro civil e servidor público. Começou sua trajetória política no movimento sindical de servidores federais do ensino superior e foi eleito deputado estadual em 2018.

Dois anos depois, venceu a eleição para a Prefeitura de Mossoró, o segundo maior município do Rio Grande do Norte. Filiado ao União Brasil, seu discurso político combina a defesa da eficiência administrativa com propostas voltadas ao desenvolvimento econômico.

Quem é Cadu de Lula?

Carlos Eduardo Xavier, conhecido politicamente como Cadu de Lula, tem 48 anos, é engenheiro civil e nasceu no Rio de Janeiro (RJ). Construiu sua carreira pública no Rio Grande do Norte, onde atuou como secretário estadual da Tributação.

Durante sua gestão à frente da pasta, participou da coordenação da política fiscal e de colegiados nacionais de secretários de Fazenda, consolidando sua trajetória na área técnica da administração pública.

Quem são os outros candidatos que disputaram o primeiro turno?

Álvaro Dias apareceu em terceiro lugar na disputa pelo governo do Rio Grande do Norte, com 26,79% dos votos, segundo os dados de apuração fornecidos para esta matéria.

Como acompanhar a apuração para presidente?

Além da disputa pelo governo estadual, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.