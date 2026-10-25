Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Apuração para governador do RN no 2º turno: Allyson x Cadu do Lula em tempo real

A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo do Rio Grande do Norte conforme a divulgação oficial do TSE

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h00.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

Os eleitores do Rio Grande do Norte voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Allyson Bezerra (União Brasil), que tinha 36,94% dos votos válidos no primeiro turno, e Cadu de Lula (PT), que registrava 36,16%, segundo os dados de apuração fornecidos para esta matéria.

Os eleitores do Rio Grande do Norte voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Allyson Bezerra (União Brasil) e Cadu de Lula (PT).

Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.

Quem está ganhando para governador no Rio Grande do Norte?

A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo estadual conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Como foi o primeiro turno para governador?

Allyson Bezerra teve 36,94% dos votos válidos, enquanto Cadu de Lula registrava 36,16%. Álvaro Dias aparecia em terceiro lugar, com 26,71%, segundo os dados do TSE.

Quem é Allyson Bezerra?

Allyson Leandro Bezerra Silva nasceu em Mossoró (RN), em 12 de maio de 1992, é engenheiro civil e servidor público. Começou sua trajetória política no movimento sindical de servidores federais do ensino superior e foi eleito deputado estadual em 2018.

Dois anos depois, venceu a eleição para a Prefeitura de Mossoró, o segundo maior município do Rio Grande do Norte. Filiado ao União Brasil, seu discurso político combina a defesa da eficiência administrativa com propostas voltadas ao desenvolvimento econômico.

Quem é Cadu de Lula?

Carlos Eduardo Xavier, conhecido politicamente como Cadu de Lula, tem 48 anos, é engenheiro civil e nasceu no Rio de Janeiro (RJ). Construiu sua carreira pública no Rio Grande do Norte, onde atuou como secretário estadual da Tributação.

Durante sua gestão à frente da pasta, participou da coordenação da política fiscal e de colegiados nacionais de secretários de Fazenda, consolidando sua trajetória na área técnica da administração pública.

Quem são os outros candidatos que disputaram o primeiro turno?

Álvaro Dias apareceu em terceiro lugar na disputa pelo governo do Rio Grande do Norte, com 26,79% dos votos, segundo os dados de apuração fornecidos para esta matéria.

Como acompanhar a apuração para presidente?

Além da disputa pelo governo estadual, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.

Perguntas frequentes

Quando será o segundo turno para governador no Rio Grande do Norte? ＋

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro.

Quem são os candidatos a governador no Rio Grande do Norte? ＋

Os candidatos são Allyson Bezerra (União Brasil) e Cadu de Lula (PT).

Como acompanhar a apuração para governador em tempo real? ＋

Acompanhe os números no mapa de apuração para governador da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar o painel geral das eleições de 2026.

Como funciona a apuração dos votos? ＋

Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O TSE divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno de 2026? ＋

Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.

Onde acompanhar a apuração presidencial? ＋

Os resultados podem ser acompanhados pelo mapa de apuração para presidente no Rio Grande do Norte e pelo painel geral das eleições de 2026 da EXAME.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? ＋

Sim. Cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, desde que o título eleitoral esteja regular.

Como justificar a ausência se não puder votar? ＋

Quem não comparecer pode justificar a ausência em até 60 dias após cada turno. O procedimento pode ser feito pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, com documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e pode ser aceita ou não pela Justiça Eleitoral.

Quem é obrigado a votar? ＋

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas.

Acompanhe tudo sobre:Rio Grande do NorteEleições 2026

Mais de Brasil

Faltam horas para o fim da votação: o que acontece às 17h?

Apuração para governador do DF no 2º turno: Celina Leão x Leandro Grass em tempo real

Apuração para governador do AM no 2º turno: Omar Aziz x Professora Maria do Carmo em tempo real

Polícia Federal conduz 41 pessoas e registra 11 ocorrências de crimes eleitorais

Mais na Exame

Brasil

Faltam horas para o fim da votação: o que acontece às 17h?