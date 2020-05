EUA anunciam proibição de entrada de viajantes vindos do Brasil

Por conta do aumento de casos de coronavírus no Brasil, os Estados Unidos anunciaram neste domingo, 24, a proibição da entrada de viajantes vindo do país.

O Brasil ocupa o segundo lugar entre os países com o maior número de contaminados, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 1,6 milhões de casos. O presidente americano Donald Trump já havia indicado que faria o bloqueio há alguns dias.

Neste domingo, o Brasil chegou a 363.211 casos confirmados de covid-19 e 22.666 mortes.

De acordo com comunicado da secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, a ação vai garantir que estrangeiros no Brasil não se tornem fonte adicional de infecções.

“Essas novas restrições não se aplicam aos voos comerciais entre os EUA e o Brasil”, diz a nota.