Estudo diz que ventilação é crucial para conter covid em eventos

Máscaras e limitação de números são importantes, mas uma boa tecnologia de ventilação é o ingrediente mais essencial para diminuir o risco de disseminação do coronavírus em eventos em locais fechados, de acordo com um estudo alemão.

Pesquisadores dizem que os resultados do estudo também têm implicações para conter a epidemia entre a população como um todo.

Cerca de 1.500 voluntários com máscaras, gel antisséptico e rastreadores de proximidade compareceram a um show pop em local fechado em Leipzig em agosto para verificar como o vírus se propaga em grandes aglomerações.

Os pesquisadores simularam três situações com números variados de espectadores e padrões de distanciamento social, e criaram um modelo de computador da arena para analisar o fluxo de aerossóis de espectadores infectados em potencial.

“A descoberta mais importante foi entender como é crucial ter uma boa tecnologia de ventilação. Isto é essencial para diminuir o risco de infecção”, disse Stefan Moritz, líder do estudo Restart-19 da Escola de Medicina da Universidade de Halle.

O estudo também revelou que reduzir a capacidade de um local público, ter várias entradas em uma arena e colocar os espectadores sentados pode ter um grande impacto no número de contatos que as pessoas acumulam.

Suas recomendações incluem só permitir o consumo de alimentos em cadeiras, áreas de espera ao ar livre, uso de máscaras durante a duração do espetáculo e o emprego de fiscais para fazer com que as pessoas se atenham às regras de higiene.