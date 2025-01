ENEM-USP 2025: Fuvest divulga aprovados na 1ª chamada nesta sexta, 17

A Fuvest divulga os aprovados na primeira chamada do processo seletivo do Enem-USP 2025 nesta sexta-feira, 17. A lista dos alunos aprovados poderá ser verificada no site da Fuvest a partir das 12h.

Nessa modalidade de ingresso, são oferecidas 1.500 vagas regulares nos cursos de graduação, sendo que 684 são reservadas para candidatos na modalidade de ampla concorrência, 512 para estudantes provenientes de escola pública e 304 para estudantes PPI (pretos, pardos e indígenas) em três áreas: ciências biológicas e da vida; ciências exatas e tecnológicas; e ciências humanas e sociais.

Para os aprovados, a etapa de pré-matrícula virtual começa em 20 de janeiro, às 8h, e segue até 21 de janeiro, ao meio-dia, pelo site da USP. A confirmação da matrícula está marcada para entre os dias 24 de fevereiro, às 8h, a 26 de fevereiro, 12h.

Para garantir a vaga, é necessário realizar obrigatoriamente a primeira etapa de pré-matrícula virtual e a segunda etapa de efetivação de matrícula virtual.

ENEM como ingresso na USP

A USP passou a adotar o Enem como uma das formas de ingresso na graduação a partir de 2023. Segundo a Fuvest, 29,2% dos inscritos no vestibular de 2025 fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, contra 66,8% que estudaram em escolas particulares. Os dados mais recentes mostram que 26,9% das vagas da USP são preenchidas via Enem e Provão Paulista.