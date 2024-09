A vereadora Emília Corrêa (PL) tem 27,4% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Aracaju, enquanto a deputada federal Yandra (União Brasil) aparece com 24,4%, segundo pesquisa AltasIntel divulgada nesta sexta-feira, 27.

Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, as duas candidatas estão empatadas tecnicamente na liderança.

O ex-secretário de Estado Luiz Roberto (PDT) está na terceira posição com 15,9%, seguido pela ex-assessora especial do Ministério do Desenvolvimento Social Candisse Carvalho (PT), também com 15,9%. Os dois estão empatados pela margem de erro.

Na sequência, a ex-secretária da Mulher de Sergipe, Delegada Danielle (MDB), tem 10,3%. Niully Campos (PSOL) aparece com 3,9%, e os demais candidatos não ultrapassam 1% cada. Os indecisos somam 1,9% e os entrevistados que votarão em branco ou nulo representam 1,3%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 2 de setembro, Emília Corrêa apresentou uma queda de 3,4 pontos percentuais, enquanto Yandra oscilou 1,4 ponto. Luiz Roberto cresceu 3,9 pontos, enquanto Candisse Carvalho registrou uma variação negativa de 1,7 ponto.

Pesquisa para prefeito de Aracaju

Emília Corrêa (PL) – 27.4%

Yandra (União Brasil) – 24.4%

Luiz Roberto (PDT) – 15.9%

Candisse Carvalho (PT) – 13.7%

Delegada Danielle (MDB) – 10.3%

Niully Campos (PSOL) – 3.9%

Felipe Vilanova de Góis Andrade (PCO) – 0.8%

Zé Paulo (Novo) – 0.5%

Não sei – 1.9%

Voto branco/nulo – 1.3%

A pesquisa foi registrada no TSE como SE-01358/2024 e realizou 1205 entrevistas entre os dias 18 e 23 de setembro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Segundo turno

O instituto simulou cinco cenários de segundo turno, que mostram um cenário incerto. Em quatro simulações, os adversários estão empatados tecnicamente, sem um favorito claro nas disputas.

Yandra (União Brasil) vs. Emília Corrêa (PL):

Yandra: 39.9%

Não sei: 4.1%

Voto branco/nulo: 17.4%

Emília Corrêa: 38.6%

Emília Corrêa (PL) vs. Luiz Roberto (PDT):

Emília Corrêa: 39%

Não sei: 5.8%

Voto branco/nulo: 13.8%

Luiz Roberto: 41.5%

Emília Corrêa (PL) vs. Delegada Danielle (MDB):

Emília Corrêa: 37.6%

Não sei: 5.2%

Voto branco/nulo: 18.8%

Delegada Danielle: 38.4%

Yandra (União Brasil) vs. Delegada Danielle (MDB):

Yandra: 36.2%

Não sei: 6.8%

Voto branco/nulo: 17.6%

Delegada Danielle: 39.3%

Yandra (União Brasil) vs. Luiz Roberto (PDT):