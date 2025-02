Em mensagem ao Congresso, Lula acena a empreendedores, agro e destaca responsabilidade fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou, nesta segunda-feira, 3, uma mensagem para ser lida na sessão de abertura do ano legislativo no Congresso Nacional. O texto trouxe acenos ao agronegócio e aos pequenos empreendedores, setores que o petista busca atrair, apesar das resistências. Além disso, destacou a responsabilidade fiscal e a importância da Reforma Tributária.

O documento foi entregue ao Congresso pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que representou o governo na sessão. A solenidade contou com a presença dos novos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, além de outras autoridades.

Foco na harmonia entre Poderes

O texto presidencial foi lido pelo deputado Carlos Veras (PT-PE), primeiro-secretário da Câmara. Durante a leitura, Lula reforçou a importância da harmonia entre os Poderes.

“Nestes dois anos de governo, reafirmamos nosso compromisso com a democracia, o respeito às instituições e a relação harmoniosa entre os Poderes. Reafirmamos também o compromisso de promoção do desenvolvimento econômico com a inclusão social”, afirmou o presidente.

A mensagem também destacou o crescimento econômico e a força de setores estratégicos. "A economia cresce mais, com mais investimentos, consumo, exportações e inovação. A indústria e o agronegócio estão mais fortes. A produtividade aumentou e o desemprego caiu", ressaltou Lula.

Responsabilidade fiscal e social

Após a aprovação de medidas para conter despesas públicas no fim do ano passado, o presidente reforçou a necessidade de ajuste das contas públicas, alinhando essa prioridade à responsabilidade social e ambiental.

“O marco histórico da aprovação da Reforma Tributária não apenas simplifica e torna mais justo o sistema tributário, como também impulsiona o desenvolvimento econômico. Atrai investimentos, fomenta a competitividade do setor produtivo e reduz desigualdades sociais e regionais. Em conjunto com o Congresso, estamos criando as condições para a construção de um país mais desenvolvido e mais justo, com crescimento econômico, geração de emprego e renda e responsabilidade fiscal, social e ambiental”, pontuou Lula.

Apoio a empreendedores e acesso ao crédito

O presidente também destacou ações do governo voltadas ao empreendedorismo e à inclusão financeira da população.

“Programas como o Desenrola e o Acredita têm apoiado a redução do endividamento e ampliado o acesso ao crédito para as famílias e os pequenos empreendedores. O incentivo ao empreendedorismo, aliás, é uma das marcas do nosso governo. Em 2024, mais de quatro milhões de pequenos negócios foram formalizados, superando todas as marcas anteriores”, enfatizou.