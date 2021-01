Em carta, Bolsonaro pede à Índia que acelere envio de vacina ao Brasil

O presidente Jair Bolsonaro enviou carta ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em que pede ajuda para que seja antecipado o envio de doses da vacina contra covid-19 da AstraZeneca produzidas na Índia ao Brasil, informou o Palácio do Planalto nesta sexta-feira.

O governo brasileiro conta com o envio de 2 milhões de doses produzidas pelo Instituto Serum para a vacinação emergencial contra covid-19 no país, depois que for concedida autorização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Executivo quer começar a imunização, no cenário mais otimista, a partir de 20 de janeiro. Além da vacina da AstraZeneca, o governo federal também aguarda aprovação da Anvisa à CoronaVac, da chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.