Em Brasília, Lula encontra Lira e Pacheco nesta quarta-feira

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontra nesta quarta-feira, 9, com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em Brasília.

Lula chegou à capital na noite de terça-feira, 8, para uma série de reuniões com parlamentares e autoridades. É a primeira vez que ele vai a Brasília desde que foi eleito presidente, em 30 de outubro.

A reunião com Lira será às 10h, na Residência Oficial do presidente da Câmara dos Deputados, no Lago Sul. Em seguida, às 13h, Lula encontrará Pacheco, na Residência Oficial do presidente do Senado, que fica na mesma região.

O presidente eleito deve conversar com os parlamentares, entre outros assuntos, sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê ajustes no Orçamento de 2023.

Lula deve bater o martelo nesta quarta-feira a respeito do projeto que flexibilizará o teto de gastos para arcar com despesas consideradas essenciais, como o Auxílio Brasil de R$ 600. O texto será apresentado ao Congresso ainda nesta semana.

Outro assunto que deve ser abordado na conversa com Lira é a possibilidade de o PT apoiar a recondução do deputado à Presidência da Câmara. O posicionamento do partido sobre o pleito, que ocorrerá no início de 2023, está longe de uma definição.

Lula também deve se reunir nesta quarta-feira com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, e com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.



Até a noite desta terça-feira, 8, porém, a equipe do presidente eleito só havia confirmado as agendas com Lira e Pacheco.