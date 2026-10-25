Vai chover hoje? Veja os estados com risco de temporal neste 2º turno

Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08h15.
O segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25, terá risco de chuva forte e temporais em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul estão entre os principais pontos de atenção, segundo a Climatempo e o Inmet. No Nordeste, o sol e o calor predominam, com temperaturas que podem chegar a 40°C em Teresina.
O segundo turno das eleições de 2026 terá chuva forte em parte do Brasil neste domingo, 25 de outubro. São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul estão entre os estados com maior risco de temporais, enquanto o Nordeste terá predomínio de sol e calor, segundo previsões da Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A passagem de uma frente fria pelo Centro-Sul do país deve provocar chuva, trovoadas e ventos fortes em diferentes regiões durante a votação, marcada para ocorrer das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Em São Paulo, a previsão indica risco de chuva forte desde a manhã, inclusive na capital. No Paraná, são esperados episódios de chuva intensa ao longo do domingo, principalmente no centro, norte e leste do estado, incluindo a Grande Curitiba.
Mato Grosso do Sul também está entre os pontos de atenção, com previsão de temporais. O Rio de Janeiro e áreas de Minas Gerais podem registrar chuva moderada a forte durante o dia.
O Paraná está entre os estados com maior risco de chuva forte e volumosa neste domingo, especialmente nas regiões central, norte e leste. Segundo a Climatempo, Curitiba poderá registrar vários episódios de chuva intensa ao longo do dia.
Em São Paulo, o principal alerta é para a possibilidade de chuva forte desde a manhã, período em que muitos eleitores devem se deslocar até os locais de votação.
Já em Mato Grosso do Sul, há risco de temporais durante o domingo, com pancadas de chuva e trovoadas, inclusive na região de Campo Grande.
O Inmet também prevê instabilidade no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais.
Embora esses estados concentrem os principais alertas, as previsões não estabelecem qual deles terá o maior acumulado de chuva em todo o domingo.
Entre as capitais, os maiores riscos de chuva durante o segundo turno estão concentrados no Sul, Sudeste e em Campo Grande, segundo a Climatempo.
O Sudeste terá tempo instável em todos os estados. A maior preocupação é com São Paulo, onde há risco de chuva forte desde a manhã, segundo a Climatempo.
No Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, a chuva pode ocorrer ao longo do dia. Em Belo Horizonte e Vitória, as pancadas mais intensas são esperadas principalmente à tarde e à noite.
O Inmet mantém aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais.
O Paraná deve registrar chuva forte durante o domingo, principalmente no centro, norte e leste do estado.
Santa Catarina também terá condições para chuva em grande parte do território, geralmente de intensidade fraca a moderada. No litoral e no Vale do Itajaí, há possibilidade de episódios mais intensos.
No Rio Grande do Sul, o domingo será de muitas nuvens, temperaturas amenas e chuva predominantemente fraca, inclusive na Grande Porto Alegre.
Mato Grosso do Sul concentra o maior risco de temporais no Centro-Oeste, com chuva e trovoadas ao longo do domingo.
Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, o sol e o calor devem predominar, mas há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, especialmente à tarde e à noite.
Cuiabá pode registrar máxima de 39°C, enquanto Brasília deve chegar a 33°C, segundo o Inmet.
O Nordeste terá predomínio de tempo seco, sol forte e temperaturas elevadas durante o segundo turno.
Segundo o Inmet, Teresina pode chegar a 40°C, a maior temperatura prevista entre as capitais neste domingo.
Também há previsão de calor intenso no sertão nordestino, no interior do Piauí, no centro-sul do Maranhão e no oeste da Bahia.
A possibilidade de chuva é maior em áreas do oeste do Piauí, sudoeste do Maranhão e oeste e sul da Bahia. Nas demais áreas da região, o tempo deve permanecer predominantemente firme.
O sol e o calor também devem predominar na Região Norte, mas há possibilidade de pancadas de chuva em diferentes estados.
No Amazonas, Pará e Tocantins, podem ocorrer chuvas moderadas a fortes de forma isolada. Acre, Rondônia e Roraima também têm previsão de pancadas passageiras.
Entre as capitais, Manaus e Belém apresentam maior possibilidade de chuva, segundo a Climatempo. Mesmo assim, a previsão é de episódios isolados.
A votação do segundo turno acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Os eleitores que moram em áreas com previsão de chuva forte devem acompanhar os alertas meteorológicos e considerar as condições de deslocamento antes de sair de casa.
Quem não puder comparecer às urnas deve consultar como justificar a ausência na votação.
Os eleitores poderão acompanhar o resultado do segundo turno das eleições de 2026 em tempo real pela EXAME. A cobertura também terá uma transmissão ao vivo da apuração no YouTube.
Sim. Há previsão de chuva forte e temporais em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste neste domingo, 25 de outubro. São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul estão entre os principais pontos de atenção.
O Paraná está entre os estados com maior risco de chuva forte e volumosa, especialmente nas regiões central, norte e leste. São Paulo e Mato Grosso do Sul também têm previsão de temporais. Não há, nas fontes consultadas, um ranking de acumulados que permita apontar um único estado como o mais chuvoso.
Sim. A previsão indica risco de chuva forte a qualquer momento do domingo, inclusive pela manhã. Na capital paulista, o Inmet prevê temperaturas entre 16°C e 21°C.
Sim. Curitiba tem previsão de vários episódios de chuva forte durante o domingo, segundo a Climatempo. O Inmet prevê temperaturas entre 11°C e 20°C.
O Nordeste terá predomínio de sol e tempo seco, especialmente nas áreas do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Há possibilidade de chuva em pontos isolados do oeste e sul da região.
Teresina, no Piauí, pode chegar a 40°C neste domingo, segundo o Inmet.
A votação acontece neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.