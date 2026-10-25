Vai chover hoje? Veja os estados com risco de temporal neste 2º turno

RESUMO ＋ O segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25, terá risco de chuva forte e temporais em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul estão entre os principais pontos de atenção, segundo a Climatempo e o Inmet. No Nordeste, o sol e o calor predominam, com temperaturas que podem chegar a 40°C em Teresina.

O segundo turno das eleições de 2026 terá chuva forte em parte do Brasil neste domingo, 25 de outubro. São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul estão entre os estados com maior risco de temporais, enquanto o Nordeste terá predomínio de sol e calor, segundo previsões da Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A passagem de uma frente fria pelo Centro-Sul do país deve provocar chuva, trovoadas e ventos fortes em diferentes regiões durante a votação, marcada para ocorrer das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Em São Paulo, a previsão indica risco de chuva forte desde a manhã, inclusive na capital. No Paraná, são esperados episódios de chuva intensa ao longo do domingo, principalmente no centro, norte e leste do estado, incluindo a Grande Curitiba.

Mato Grosso do Sul também está entre os pontos de atenção, com previsão de temporais. O Rio de Janeiro e áreas de Minas Gerais podem registrar chuva moderada a forte durante o dia.

Onde vai chover mais neste domingo de eleições?

O Paraná está entre os estados com maior risco de chuva forte e volumosa neste domingo, especialmente nas regiões central, norte e leste. Segundo a Climatempo, Curitiba poderá registrar vários episódios de chuva intensa ao longo do dia.

Em São Paulo, o principal alerta é para a possibilidade de chuva forte desde a manhã, período em que muitos eleitores devem se deslocar até os locais de votação.

Já em Mato Grosso do Sul, há risco de temporais durante o domingo, com pancadas de chuva e trovoadas, inclusive na região de Campo Grande.

O Inmet também prevê instabilidade no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais.

Embora esses estados concentrem os principais alertas, as previsões não estabelecem qual deles terá o maior acumulado de chuva em todo o domingo.

Previsão do tempo nas capitais: onde vai chover?

Entre as capitais, os maiores riscos de chuva durante o segundo turno estão concentrados no Sul, Sudeste e em Campo Grande, segundo a Climatempo.

São Paulo (SP): risco de chuva forte a qualquer momento, inclusive pela manhã. Segundo o Inmet, a temperatura varia de 16°C a 21°C.

risco de chuva forte a qualquer momento, inclusive pela manhã. Segundo o Inmet, a temperatura varia de 16°C a 21°C. Curitiba (PR): previsão de vários episódios de chuva forte ao longo do domingo. Temperaturas entre 11°C e 20°C.

previsão de vários episódios de chuva forte ao longo do domingo. Temperaturas entre 11°C e 20°C. Campo Grande (MS): possibilidade de chuva moderada a forte em diferentes momentos do dia. Máxima prevista de 27°C.

possibilidade de chuva moderada a forte em diferentes momentos do dia. Máxima prevista de 27°C. Rio de Janeiro (RJ): chuva moderada a forte pode ocorrer a qualquer hora, com trovoadas.

chuva moderada a forte pode ocorrer a qualquer hora, com trovoadas. Florianópolis (SC): possibilidade de chuva moderada a forte, especialmente à tarde e à noite. Temperaturas entre 15°C e 19°C.

possibilidade de chuva moderada a forte, especialmente à tarde e à noite. Temperaturas entre 15°C e 19°C. Belo Horizonte (MG): risco de pancadas de chuva moderadas a fortes à tarde e à noite. Máxima de 30°C.

risco de pancadas de chuva moderadas a fortes à tarde e à noite. Máxima de 30°C. Vitória (ES): possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes à tarde e à noite. Máxima de 30°C.

possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes à tarde e à noite. Máxima de 30°C. Porto Alegre (RS): previsão de chuva fraca durante o domingo. Temperaturas entre 15°C e 18°C.

previsão de chuva fraca durante o domingo. Temperaturas entre 15°C e 18°C. Brasília (DF): sol e calor, com possibilidade de pancadas isoladas à tarde ou à noite. Máxima de 33°C.

sol e calor, com possibilidade de pancadas isoladas à tarde ou à noite. Máxima de 33°C. Goiânia (GO): calor e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Máxima de 35°C.

calor e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Máxima de 35°C. Cuiabá (MT): calor intenso, com máxima de 39°C e possibilidade de pancadas passageiras de chuva.

Previsão do tempo por região no segundo turno

Sudeste: chuva forte em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais

O Sudeste terá tempo instável em todos os estados. A maior preocupação é com São Paulo, onde há risco de chuva forte desde a manhã, segundo a Climatempo.

No Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, a chuva pode ocorrer ao longo do dia. Em Belo Horizonte e Vitória, as pancadas mais intensas são esperadas principalmente à tarde e à noite.

O Inmet mantém aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais.

Sul: Paraná concentra preocupação com temporais

O Paraná deve registrar chuva forte durante o domingo, principalmente no centro, norte e leste do estado.

Santa Catarina também terá condições para chuva em grande parte do território, geralmente de intensidade fraca a moderada. No litoral e no Vale do Itajaí, há possibilidade de episódios mais intensos.

No Rio Grande do Sul, o domingo será de muitas nuvens, temperaturas amenas e chuva predominantemente fraca, inclusive na Grande Porto Alegre.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul terá risco de tempestades

Mato Grosso do Sul concentra o maior risco de temporais no Centro-Oeste, com chuva e trovoadas ao longo do domingo.

Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, o sol e o calor devem predominar, mas há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, especialmente à tarde e à noite.

Cuiabá pode registrar máxima de 39°C, enquanto Brasília deve chegar a 33°C, segundo o Inmet.

Nordeste: sol, calor e pouca chuva

O Nordeste terá predomínio de tempo seco, sol forte e temperaturas elevadas durante o segundo turno.

Segundo o Inmet, Teresina pode chegar a 40°C, a maior temperatura prevista entre as capitais neste domingo.

Também há previsão de calor intenso no sertão nordestino, no interior do Piauí, no centro-sul do Maranhão e no oeste da Bahia.

A possibilidade de chuva é maior em áreas do oeste do Piauí, sudoeste do Maranhão e oeste e sul da Bahia. Nas demais áreas da região, o tempo deve permanecer predominantemente firme.

Norte: calor e pancadas isoladas

O sol e o calor também devem predominar na Região Norte, mas há possibilidade de pancadas de chuva em diferentes estados.

No Amazonas, Pará e Tocantins, podem ocorrer chuvas moderadas a fortes de forma isolada. Acre, Rondônia e Roraima também têm previsão de pancadas passageiras.

Entre as capitais, Manaus e Belém apresentam maior possibilidade de chuva, segundo a Climatempo. Mesmo assim, a previsão é de episódios isolados.

Eleições 2026: o que fazer em caso de chuva no horário da votação?

A votação do segundo turno acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Os eleitores que moram em áreas com previsão de chuva forte devem acompanhar os alertas meteorológicos e considerar as condições de deslocamento antes de sair de casa.

Quem não puder comparecer às urnas deve consultar como justificar a ausência na votação.

Os eleitores poderão acompanhar o resultado do segundo turno das eleições de 2026 em tempo real pela EXAME. A cobertura também terá uma transmissão ao vivo da apuração no YouTube.