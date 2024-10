Eleições 2024: quando vai ser o segundo turno das eleições 2024?

As eleições municipais de 2024 estão marcadas para o dia 6 de outubro, quando eleitores de todo o Brasil irão às urnas no primeiro turno. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 27 de outubro. Essa segunda votação será realizada apenas em cidades com mais de 200 mil eleitores e, somente se nenhum dos candidatos à prefeitura alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

Municípios com possibilidade de segundo turno

Ao todo, 103 municípios brasileiros podem realizar o segundo turno das eleições para prefeito. Entre essas cidades, estão todas as capitais dos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que possuem os maiores eleitorados do país. Além disso, cidades como Salvador (BA), Curitiba (PR) e Manaus (AM) também poderão ter um segundo turno.

Por outro lado, localidades como Parauapebas (PA) e Imperatriz (MA) têm o menor número de eleitores entre os municípios com essa possibilidade, com pouco mais de 200 mil votantes.

Critérios para realização do segundo turno

De acordo com a legislação eleitoral brasileira, o segundo turno só ocorre em cidades onde o eleitorado é superior a 200 mil pessoas. Nos municípios com menos eleitores, a eleição se define no primeiro turno, e o candidato mais votado é automaticamente eleito, independentemente de ter maioria absoluta dos votos.

Essas eleições envolvem aproximadamente 38,8% do eleitorado nacional, ou seja, mais de 60,5 milhões de eleitores poderão voltar às urnas em um eventual segundo turno.

Qual o horário de votação?

As votações ocorrerão entre 8h e 17h, no horário de Brasília. Cidades com fusos diferentes devem se adequar a esse horário. Eleitores que estiverem na fila antes das 17h terão garantido o direito de votar.

Como consultar o local de votação

Eleitores podem consultar o local de votação na página de Autoatendimento Eleitoral ou no aplicativo e-Título. A versão digital do e-Título pode ser baixada ou atualizada até o sábado, 5, véspera do pleito.

Documentos necessários para votar

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou utilizar o e-Título, desde que o aplicativo mostre a foto da pessoa, o que só ocorre com o cadastramento biométrico.

Caso contrário, documentos como RG, CNH e carteira de trabalho serão aceitos. As versões digitais de RG e CNH também são válidas.