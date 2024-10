Quais cargos votar nas eleições 2024

O segundo turno das Eleições 2022 acontece neste domingo, dia 30 de outubro, e os eleitores de todo o Brasil poderão votar das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília. Os brasileiros decidirão o novo presidente da República e, em alguns estados, também o governador.

Diferente das eleições anteriores, nesta votação o fuso horário será unificado em todo o país, adotando o horário de Brasília.

Para facilitar a experiência do eleitor no dia da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um simulador de votação. A ferramenta permite que o eleitor pratique o uso da urna eletrônica, simule votos em candidatos, votos brancos, nulos, e até explore a possibilidade de corrigir os votos quantas vezes forem necessárias.

A simulação pode ser personalizada de acordo com o domicílio eleitoral do usuário. Para testar o simulador, acesse o site do TSE.

Quem é obrigado a votar nas eleições 2022?

O voto é obrigatório para eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.

Documentos necessários para votar

No dia da eleição, é necessário apresentar um documento de identificação oficial com foto. Não é obrigatório levar o título de eleitor. Os documentos aceitos são: identidade, carteira de motorista com foto, certificado de reservista, carteira de trabalho, passaporte ou identidade funcional emitida por órgão de classe. Esses documentos são aceitos mesmo que estejam vencidos. Certidões de nascimento ou casamento não são válidas como prova de identidade.

É permitido votar com a camiseta do candidato?

Sim, é permitido. De acordo com a lei eleitoral, o eleitor pode manifestar sua preferência política de maneira individual e silenciosa. Isso inclui o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas com símbolos ou números dos candidatos.

Para consultar o número do título de eleitor ou o local de votação, basta acessar o site do TSE e preencher o formulário com os dados solicitados. Também é possível obter essas informações através do aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS. No dia da eleição, se souber o local de votação, não é necessário levar o título, apenas um documento de identificação com foto.