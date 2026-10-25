Eleição presidente em Cuiabá: Flávio Bolsonaro (PL) vence com 59,58% dos votos

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Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22h01.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 59,58% dos votos válidos em Cuiabá. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 40,42%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.
VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO
Otaviano Pivetta (Republicanos) foi escolhido governador de Mato Grosso pela maioria do eleitorado do estado no 1º turno das eleições. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 1.128.099 votos, o que corresponde a 60,77% dos votos válidos.
Veja os detalhes do resultado das eleições em ESTADO
Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL) foram eleitos senadores por Mato Grosso. Com 100% das seções apuradas, eles tinham 1.187.352 votos (33,21%) e 977.777 votos (27,35%), respectivamente.
Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.
No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Flavio Bolsonaro (PL) foi o candidato a presidente mais votado em Cuiabá (MT), com 208.637 votos. Lula (PT) foi o segundo mais votado, com 123.207 votos, segundo o TSE.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.