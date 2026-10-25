Eleição presidente em Goiânia: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 62,64% dos votos

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 62,64% dos votos válidos em Goiânia. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 37,36%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

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Quem foi eleito governador de Goiás?

O governador de Goiás foi definido no 1º turno, realizado em 4 de outubro. Com 100% das urnas apuradas, o candidato Daniel Vilela (MDB) recebeu 2.148.218 votos, o equivalente a 59,17% do total de votos válidos.

Veja os detalhes do resultado das eleições em ESTADO

Quem são os senadores eleitos em [ESTADO]?

Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União Brasil) foram eleitos senadores por Goiás no primeiro turno das eleições de 2026, realizado no domingo, 4 de outubro. Gayer recebeu 24,73% dos votos válidos (1.541.245 votos), enquanto Gracinha obteve 21,61% (1.346.616 votos).

Os dois conquistaram as vagas em disputa pelo estado e terão mandatos de oito anos, de 2027 a 2035.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em Goiânia?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Flavio Bolsonaro (PL) foi o candidato a presidente mais votado em Goiânia (GO), com 432.608 votos. Lula (PT) foi o segundo mais votado, com 223.219 votos, segundo o TSE.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.