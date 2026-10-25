Resultado das eleições na Paraíba: Lula vence com 67,46% dos votos, contra 32,54% de Flávio

De acordo com dados da apuração, com 99,99% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 67,46% dos votos válidos na Paraíba. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 32,54%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

Veja o resultado completo da votação na Paraíba

Quem foi eleito governador da Paraíba?

O resultado para governador foi definido no primeiro turno. Lucas Ribeiro (PP) recebeu 64,30% dos votos válidos e foi eleito.

Quem são os senadores eleitos na Paraíba?

Os senadores eleitos na Paraíba foram João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente na Paraíba?

No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 61,31% dos votos válidos na Paraíba, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 33,07%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,94%, Renan Santos teve 1,68% e Ronaldo Caiado ficou com 0,78%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.