Eleição presidente em João Pessoa: Lula vence com 53,83% dos votos

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 53,83% dos votos válidos em João Pessoa. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 46,17%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

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Quem foi eleito governador da Paraíba?

Lucas Ribeiro (PP) foi reeleito governador da Paraíba no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato obteve 64,41% dos votos válidos, o equivalente a 1.233.120 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Veja os detalhes do resultado das eleições em ESTADO

Quem são os senadores eleitos em Paraíba?

A Paraíba elegeu João Azevêdo (PSB) e reelegeu Veneziano Vital do Rêgo (MDB) para o Senado. João Azevêdo obteve 1.391.994 votos (32,50%) e Veneziano, 974.550 votos (22,76%).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em [CAPITAL]?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Lula (PT) foi o candidato a presidente mais votado em João Pessoa (PB), com 219.023 votos (46,50%). Flavio Bolsonaro (PL) foi o segundo mais votado, com 215.086 votos (45,67%), segundo o TSE.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.