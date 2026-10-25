Resultado das eleições no Mato Grosso: Flávio vence com 66,06% dos votos, contra 33,94% de Lula

De acordo com dados da apuração, com 99,99% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 66,06% dos votos válidos em Mato Grosso. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 33,94%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

Veja o resultado completo da votação em Mato Grosso

Quem foi eleito governador de Mato Grosso?

Otaviano Pivetta (Republicanos) foi eleito governador de Mato Grosso no primeiro turno, com 60,77% dos votos, o equivalente a 1.128.099 votos.

Quem são os senadores eleitos em Mato Grosso?

Os senadores eleitos em Mato Grosso foram Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente em Mato Grosso?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 65,15% dos votos válidos em Mato Grosso, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 29,18%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,01%, Renan Santos teve 1,66% e Ronaldo Caiado ficou com 1,66%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.