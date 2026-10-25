RESUMO ＋ O segundo turno das eleições 2026 será realizado neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Os eleitores escolherão o presidente da República e os governadores em cinco estados e no Distrito Federal. Para votar, é necessário estar com a situação eleitoral regular e apresentar um documento oficial com foto. Segundo o TSE, cerca de 130 mil eleitores foram afetados por mudanças em locais de votação. Quem não comparecer poderá justificar a ausência até 8 de janeiro de 2027.

Os eleitores brasileiros voltam às urnas neste domingo, 25, para o segundo turno das eleições de 2026. A votação acontece para definir o presidente da República e os governadores em cinco estados e no Distrito Federal, onde a disputa continua aberta.

Antes de sair de casa, é importante conferir o endereço da seção eleitoral, separar um documento oficial com foto e verificar se o título está em situação regular. Quem estiver fora do domicílio eleitoral e não puder comparecer deverá justificar a ausência.

O segundo turno é realizado quando nenhum candidato alcança a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno, desconsiderados os votos em branco e nulos. Nessa etapa, a disputa fica restrita aos dois candidatos mais votados para o cargo.

Qual é o horário de votação?

As seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, seguindo o horário oficial de Brasília. O eleitor que estiver na fila às 17h tem direito a votar, segundo as orientações da Justiça Eleitoral.

O ideal é não deixar para a última hora. Consultar o local com antecedência ajuda a evitar deslocamentos desnecessários e permite identificar eventuais mudanças no endereço da seção.

Como consultar o local de votação?

O endereço pode ser consultado pelo aplicativo e-Título, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou nos canais de atendimento da Justiça Eleitoral.

No aplicativo, basta acessar a opção de consulta do local de votação. O serviço informa o endereço e os dados da zona e da seção eleitoral.

Neste segundo turno, a consulta merece atenção especial. De acordo com informações divulgadas pelo TSE em 19 de outubro, 444 seções eleitorais em 22 estados tiveram alteração de endereço, afetando cerca de 130 mil eleitores. Os números podem sofrer atualizações.

Quais documentos levar para votar?

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Entre os documentos aceitos estão a carteira de identidade, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o passaporte e a carteira de trabalho.

O título de eleitor em papel não é obrigatório quando a pessoa consegue se identificar por meio de um documento oficial aceito pela Justiça Eleitoral.

Também é possível utilizar o e-Título. Quando o aplicativo apresenta a fotografia do eleitor, o documento digital pode ser usado para identificação na seção eleitoral. É recomendável deixar o aplicativo atualizado antes de sair de casa.

Posso votar se não participei do primeiro turno?

Quem não votou no primeiro turno pode comparecer normalmente às urnas no segundo, desde que esteja apto a votar. A ausência na primeira etapa não impede automaticamente a participação na seguinte.

No entanto, a falta precisa ser justificada separadamente. Cada turno é considerado uma eleição para fins de comparecimento, de modo que a justificativa referente ao primeiro turno não substitui a do segundo.

Como justificar a ausência?

Quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia da votação poderá justificar a ausência pelos canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral, incluindo o e-Título, quando disponível, ou os pontos de atendimento destinados à justificativa.

Após a eleição, também será possível apresentar a justificativa dentro do prazo previsto. Para o segundo turno de 2026, o calendário eleitoral estabelece 8 de janeiro de 2027 como data final para a entrega da justificativa.

A ausência sem justificativa pode resultar em multa e em restrições previstas na legislação eleitoral. O eleitor deve conferir os procedimentos e prazos aplicáveis à sua situação.

O que acontece se eu votar em branco ou anular o voto?

O eleitor pode optar por votar em branco ou anular o voto. Na urna eletrônica, o voto em branco é registrado pela tecla correspondente, enquanto o voto nulo ocorre quando é digitado um número que não corresponde a uma candidatura válida e a opção é confirmada.

Esses votos não são contabilizados para nenhum candidato e não entram no cálculo dos votos válidos usados para definir o vencedor.

Quem é obrigado a votar?

No Brasil, o voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos. Para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e pessoas analfabetas, o voto é facultativo.

A regularidade eleitoral também deve ser observada. Quem tiver pendências deve consultar a situação cadastral e as orientações da Justiça Eleitoral para saber quais providências são necessárias.