Eduardo Suplicy, deputado estadual, é internado no RJ com arritmia cardíaca após mal-estar

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) precisou ser internado às pressas no Hospital Niterói D´Or após um quadro de mal-estar. O petista passou mal nesta terça-feira e foi encaminhado do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, para Niterói.

Segundo o hospital, Suplicy foi prontamente atendido nesta quarta-feira e, após exames, teve identificada uma arritmia cardíaca. O parlamentar encontra-se lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente. A informação obtida por O Globo apurou que Suplicy deve sofrer uma cirurgia de implante de marca-passo.

Histórico médico e diagnóstico de Parkinson

Em setembro de 2023, Suplicy revelou ter sido diagnosticado com Parkinson e iniciado tratamento com Cannabis medicinal. O petista, hoje com 84 anos, afirmou que a doença foi detectada em estágio inicial, com sintomas leves.

Suplicy participava do 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica (Basic Income Earth Network - BIEN), que tem como tema "Renda Básica e Economia Solidária: Novos Horizontes para a Proteção Social". O evento ocorre em Maricá e Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Sua luta pela instituição da renda básica universal é reconhecida como fundamental para o combate à desigualdade social. Sua personalidade também é descrita como autêntica.

Reconhecimento e importância do congresso

Segundo os organizadores, o evento é reconhecido como o mais importante congresso global sobre renda básica e está tendo sua segunda edição na América Latina. A primeira edição na América Latina foi realizada em 2010, na Universidade de São Paulo (USP). A mais recente edição do evento ocorreu na Inglaterra, em 2024.

A escolha das cidades de Maricá e Niterói como sede do evento se deu pela experiência pioneira dessas cidades na implementação de políticas públicas transformadoras, como programas locais de renda básica de cidadania, moedas sociais e iniciativas de economia solidária. Além de Suplicy, o evento contou com a presença de nomes como Pablo Yanes, Sarath Davala, Hilde Latour, Louise Haagh e Laura Carvalho, entre outros.

Carreira política e popularidade

Eleito com 807 mil votos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em 2022, Suplicy é um dos parlamentares mais populares do PT. Em 2022, o nome mais votado do partido para a Câmara dos Deputados foi Gleisi Hoffmann, com 261 mil votos.