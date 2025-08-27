Brasil

Damares diz no Senado que está com câncer de mama e destaca que diagnóstico precoce foi fundamental

Senadora fez relato durante instalação de comissão temporária com o objetivo de debater propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento da doença

Agência o Globo

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17h18.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou durante uma sessão de comissão no Senado nesta quarta-feira que está com câncer de mama. A parlamentar destacou que o diagnóstico precoce foi fundamental.

— Vou falar publicamente pela primeira vez no Senado. Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Eu fui diagnosticada com câncer dia 18 de julho. Eu fiz todos os exames. Em 18 dias eu consegui fazer biópsias, ressonâncias, todos os exames... Em 18 dias eu consegui fazer a cirurgia e com cinco dias eu estava trabalhando no Senado — disse Damares.

A fala da senadora foi feita durante a instalação de uma comissão temporária com o objetivo de debater propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento da doença na manhã desta quinta-feira.

—Segunda-feira eu começo a radioterapia, mas eu já estou declarando vitória, já estou declarando que estou curada.

Nas redes sociais, a ex-ministra da Mulher e dos Direitos Humanos durante o governo de Jair Bolsonaro incentivou que as mulheres façam exames.

— Essa não é uma notícia fácil para ninguém, mas decidi encarar de frente. Quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações — escreveu a senadora.

A comissão instalada nesta quarta-feira vai discutir e elaborar propostas sobre terapias, vacinas e medicamentos de alto custo para prevenção ou tratamento dos diferentes tipos de câncer. E as propostas podem tratar de aspectos como regulamentação, financiamento, desenvolvimento e incorporação desses tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS).

O grupo será composto por cinco titulares (além de cinco suplentes) e terá duração de 180 dias.

