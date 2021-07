Edital do leilão 5G será votado pelo TCU em agosto, diz ministro

O edital do leilão de frequências para o serviço de telecomunicações 5G será votado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em meados de agosto, afirmou nesta quarta-feira o ministro das Comunicações, Fabio Faria.

"A área técnica vai entregar no dia 8 de agosto no gabinete do relator, antecipando em um mês e quatro dias, e o relator, que teria até 15 dias para votar, também reduziu o prazo e antecipou em cinco dias", disse Faria a jornalistas.

"O edital será votado no TCU no dia 18 de agosto, às 10h, em uma reunião extraordinária", disse o ministro, acrescentando que a pauta já foi agendada pela presidente da corte, ministra Ana Arraes.

A aprovação do texto do edital pelo TCU é um dos últimos passos para que o leilão bilionário possa ocorrer. Segundo Faria, após a votação pelo TCU, o edital será encaminhado para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em até cinco dias.

Após isso, "diante da grande interação do TCU, com Anatel e o Ministério das Comunicações...em até sete dias o edital poderá ser publicado", disse o ministro. Segundo ele, a Anatel está trabalhando no edital do 5G há oito meses.

Com isso, a expectativa do governo é que todas as 27 capitais do país poderão estar com o serviço 5G em funcionamento até julho do próximo ano, disse o ministro.