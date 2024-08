A Band realiza os primeiros debates na TV aberta entre os pré-candidatos a prefeito de 13 capitais e seis cidades brasileiras nesta quinta-feira, 8. Os embates começam a partir das 22h15, com previsão de 1h30 de duração e transmissão na televisão, rádio e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Para o debate sobre a cidade de São Paulo, foram confirmadas as presenças de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB). Os cinco nomes têm as maiores pontuações nas pesquisas eleitorais, de acordo com o agregador EXAME/IDEIA e poderão participar por pertencerem a partido, coligação ou federação com ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional.

A restrição segue determinação da legislação eleitoral, mas provocou críticas por parte da pré-candidata do Novo, Marina Helena. A legenda acionou a justiça para garantir a participação de Marina Helena, porém a emissora obteve liminar, ratificando a exclusão da candidata. Em paralelo, os demais candidatos já preparam suas estratégias para noite desta quinta. O mais esperado é que o atual prefeito e o deputado federal do PSOL, que lideram as pesquisas, sejam os mais visados pelos adversários. Também há expectativas de um possível embate entre Datena e Tabata, que chegaram a cogitar uma aliança, e uma ofensiva contra os pré-candidatos por parte de Marçal.

Como será o debate

De acordo com a emissora, o debate será dividido em três blocos. No primeiro bloco, além da apresentação de cada um dos pré-candidatos, haverá uma rodada de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, em que cada político poderá fazer uma pergunta e responder quantas vezes for acionado. No terceiro e último bloco, os candidatos também farão as considerações finais.

Em caso de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador o direito de resposta imediatamente após o término da fala de quem estiver com a palavra. Segundo a Band, a solicitação será analisada pelo comitê formado por dois jornalistas e um advogado. A resposta será dada ainda no mesmo bloco. Na hipótese de deferimento do pedido, serão concedidos 45 segundos.

Os candidatos confirmados por capitais

A EXAME preparou uma lista com os pré-candidatos confirmados em algumas capitais. Os debates começam entre 22h15 e 22h30 e serão divulgados nos canais da Rede Bandeirantes.

Teresina

Em confronto de ideais e propostas em Teresina, no Piauí, participarão os pré-candidatos Dr. Pessoa (PRD), Fábio Novo (PT), Silvio Mendes (União Brasil), Geraldo Carvalho (PSTU), Telsirio Alencar (Mobiliza) e Tonny Kerley (Novo).

Porto Alegre

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o debate será travado por Felipe Camozzato (Novo), Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB).

Boa Vista

Já em Boa Vista, em Roraima, foram confirmados Arthur Henrique (MDB), Lincoln Freire (PSOL), Mauro Nakshima (PV) e Nicoletti (União Brasil).

Curitiba

Em Curitiba, Paraná, irão participar as pré-candidaturas de Eduardo Pimentel (PSD), Luciano Ducci (PSB), Ney Leprevost (União Brasil), Roberto Requião (Mobiliza), Maria Victoria (PP), Cristina Graeml (PMB), Luizão Goulart (Solidariedade), Andrea Caldas (PSOL) e Samuel de Matttos (PSTU).

Bahia

Na capital baiana, Salvador, o debate será travado pelos pré-candidatos Bruno Reis (União Brasil), Geraldo Júnior (MDB) e Kleber Rosa (PSOL). Os pré-candidatos Cícero Lucena (PP), Luciano Cartaxo (PT), Marcelo Queiroga (PL) e Ruy Carneiro (Podemos) também estão confirmados em João Pessoa, na Paraíba.

Confira a lista das capitais que terão debate nesta quinta:

São Paulo

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Porto Alegre

Curitiba

Salvador

João Pessoa

Manaus

Goiânia

Teresina

Natal

Fortaleza

Boa Vista

Também foram confirmados debates nesta quinta nos municípios de Presidente Prudente, Campinas, Caraguatatuba, Uberlândia, Londrina e Cascavel.