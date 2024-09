O atual prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), segue na liderança na disputa por uma segundo mandato no comando do Executivo da capital amapaense, de acordo com pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta terça-feira, 10. O emedebista tem 86,2% das intenções de voto, a mesma vantagem registrada no estudo anterior, realizado em agosto, de 85,8%.

Os candidatos Paulo Lemos (PSOL) e Aline Gurgel (Republicanos) aparecem empatados na segunda posição com 3,4% das intenções de voto. Patrícia Ferraz (Podemos) e Gilvam Borges (Avante) têm 1,2% e 1,1%, respectivamente. Pela margem de erro, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro estão tecnicamente empatados.

Na pesquisa anterior, Patrícia tinha 3,6% e Paulo e Aline, 2,7% e 2,6%, respectivamente. Os estudos, contudo, não podem ser comparados por terem nomes diferentes.

Intenções de voto em Macapá:

Dr. Furlan (MDB): 86,2%

Paulo Lemos (PSOL): 3,4%

Aline Gurgel (Republicanos): 3,4%

Patrícia Ferraz (PSOL): 1,2%

Gilvam Borges (Avante): 1,1%

Jairo Palheta (PCO): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,7%

NS/NR/Indeciso: 1,9%

Segundo turno

O Futura Inteligência também fez três simulações de segundo turno. Nas duas em que é mencionado, Dr. Furlan seria reeleito com mais de 89% das intenções de voto.

Cenário 1:

Dr. Furlan: 92,6%

Paulo Lemos: 5,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 1,4%

NS/NR/Indeciso: 0,8%

Cenário 2:

Dr. Furlan: 89,8%

Aline Gurgel: 9,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 0,5%

NS/NR/Indeciso: 0,4%

Cenário 3:

Aline Gurgel: 40,4%

Paulo Lemos: 14,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 38,0%

NS/NR/Indeciso: 6,9%

Rejeição e prioridades

O candidato do MDB também tem a menor rejeição, segundo a pesquisa. Somente 3% dos eleitores de Macapá afirmaram que não votariam em Dr. Furlan de jeito nenhum. O candidato do Avante, por outro lado, tem a maior rejeição com 60,7% das menções negativas. Em seguida estão Patrícia Ferraz com 24,6% e Aline com 23,8% de rejeição. Paulo Lemos e Jairo Palheta têm 18,6% e 17,3%, cada um.

Na opinião dos entrevistados, melhorar a saúde deve ser a prioridade da próxima gestão, como apontam 52,7%. A segunda área mais citada é a educação com 35,2%.

A pesquisa foi registrada no TSE como AP-07419/2024 e e realizou 600 entrevistas entre os dias 27 de agosto e 2 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.