Doze repatriados de Gaza desembarcam em Guarulhos

Um novo grupo de repatriados da Faixa de Gaza chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (22). Doze pessoas desembarcaram em um voo comercial no Aeroporto de Guarulhos por volta das 11h, sendo três brasileiros e nove familiares de brasileiros, entre eles três crianças.

Ramadan Abdou não via seus filhos, que estavam na Palestina sendo cuidados pela irmã, Allah Abdou, há dois anos e seis meses, desde que ele deixou o país com destino ao Brasil, em 2023. Nesta quinta-feira (22), a distância enfim acabou: por volta das 13h, as crianças Alaa, Khaled e Inshirah correram para o Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na direção dos braços do pai. Sorrindo, deram abraços calorosos para marcar a reunião familiar. Lá, conheceram também os dois irmãos mais novos, que nasceram no Brasil, fruto do segundo casamento de Ramadan.

— Obrigado governo federal, obrigado Brasil, obrigado presidente Lula, muito feliz. Estou muito, muito feliz — disse Ramadan rapidamente pós o reencontro.

Famílias relataram dificuldades extremas em Gaza

Sua irmã, Alaa, afirmou que estava vivendo em uma barraca com as crianças após bombardeios terem destruído sua casa, e falou que a falta de comida e água em Gaza virou rotina nos últimos meses por causa da guerra.

As mais recentes viagens de repatriação de brasileiros vindos de Gaza foram no final de 2023. Naquelas ocasiões, os voos eram em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), mas desta vez os repatriados vieram de voo comercial, com escala em Doha, no Catar, antes de seguir para o Brasil. Segundo o Itamaraty, desde outubro, 127 brasileiros e familiares diretos já foram retirados da Faixa de Gaza, além de 1.572 pessoas que estavam em Israel, Cisjordânia e no enclave que manifestaram intenção de sair já foram retirados dos locais.

Repatriação ocorreu em sigilo por tensão diplomática

Neste caso, todo o processo de repatriação foi organizado em sigilo, por conta das dificuldades de diálogo entre o governo brasileiro e o de Israel. Lula é crítico das ações israelenses contra Gaza e tem defendido a criação do estado da Palestina.

Quando o voo chegou ao aeroporto, equipes do Ministério de Desenvolvimento Social estavam no local para receber os passageiros que vieram de Gaza. Segundo O GLOBO apurou, alguns irão para abrigos e outros para casas de familiares.

Famílias celebram reencontros; brasileiros ainda aguardam saída

Familiares e amigos de pessoas que estavam no voo aguardaram com ansiedade o desembarque. Ramadan Abdu era um deles. Palestino chegado ao Brasil em 2023, ele deixou três filhos na Palestina, que ficaram aos cuidados de sua irmã. Agora, a mulher e as crianças se juntarão a ele em solo brasileiro, onde ele se casou novamente e teve mais dois filhos.

Hassan Rabee, palestino com cidadania brasileira que ficou famoso por fazer um “diário de guerra” e voltou para o Brasil na primeira leva de repatriados em 2023, também aguarda a chegada dos amigos e alerta que ainda há muitos brasileiros ou familiares de brasileiros que querem deixar Gaza.

— Foram mais de 700 dias nesse massacre de limpeza étnica na Faixa de Gaza, sem alimentação, sem comida, sem nada. Eles têm que fazer deslocamentos todo dia de um canto para o outro e as pessoas estão com bastante medo de morrerem massacrados lá. Esses familiares que chegam hoje nasceram de novo. Eles têm sorte — afirmou.