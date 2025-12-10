Dosimetria: como cada partido votou no PL que pode reduzir pena de Bolsonaro

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 10, o Projeto de Lei da Dosimetria, que altera o cálculo das penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito e pode reduzir significativamente o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O texto teve 291 votos favoráveis, 148 contrários e uma abstenção, e segue agora para análise do Senado.

A aprovação foi marcada por um forte apoio dos partidos de direita e do Centrão, enquanto legendas alinhadas ao governo votaram em bloco contra a proposta. A medida prevê, entre outros pontos, a unificação de penas por tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático, além de flexibilizações no regime de progressão e na remição para presos em regime domiciliar.

Entre os partidos que se posicionaram contra o PL da Dosimetria estão as legendas da base governista e da esquerda.

O PT, maior bancada da Câmara, teve todos os seus deputados votando "não", com apenas duas ausências. A mesma postura foi adotada por PSOL e PCdoB, que rejeitaram integralmente a proposta. O PDT e o PSB, por sua vez, também registraram maioria de votos contrários, com raras exceções individuais.

Veja como cada partido votou no PL da Dosimetria

Partido Voto Quantidade Avante Ausente 1 Avante Não 1 Avante Sim 6 Cidadania Ausente 1 Cidadania Sim 3 MDB Ausente 12 MDB Não 5 MDB Sim 25 Novo Sim 5 PCdoB Não 9 PDT Ausente 2 PDT Não 13 PDT Sim 1 PL Ausente 9 PL Não 1 PL Sim 75 Podemos Ausente 2 Podemos Não 1 Podemos Sim 14 PP Ausente 9 PP Não 2 PP Sim 39 PRD Sim 5 PSB Ausente 3 PSB Não 12 PSB Sim 1 PSD Abstenção 1 PSD Ausente 10 PSD Não 12 PSD Sim 24 PSDB Ausente 1 PSDB Não 2 PSDB Sim 10 PSOL Não 12 PT Ausente 2 PT Não 65 PV Ausente 1 PV Não 3 Rede Não 3 Republicanos Art. 17 1 Republicanos Ausente 10 Republicanos Não 2 Republicanos Sim 32 Solidariedade Não 1 Solidariedade Sim 4 União Ausente 8 União Não 4 União Sim 47

Agora, com o projeto no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou intenção de pautar a votação ainda neste ano. O texto pode ser aprovado em definitivo ou sofrer alterações que exigiriam nova apreciação na Câmara.

Caso aprovada sem mudanças, a nova regra poderá beneficiar não apenas Bolsonaro, mas também militares e parlamentares condenados por participação na tentativa de golpe de 2023.