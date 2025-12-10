Dosimetria: como cada partido votou no PL que pode reduzir pena de Bolsonaro

Repórter
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 07h44.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 10, o Projeto de Lei da Dosimetria, que altera o cálculo das penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito e pode reduzir significativamente o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O texto teve 291 votos favoráveis, 148 contrários e uma abstenção, e segue agora para análise do Senado.
A aprovação foi marcada por um forte apoio dos partidos de direita e do Centrão, enquanto legendas alinhadas ao governo votaram em bloco contra a proposta. A medida prevê, entre outros pontos, a unificação de penas por tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático, além de flexibilizações no regime de progressão e na remição para presos em regime domiciliar.
Entre os partidos que se posicionaram contra o PL da Dosimetria estão as legendas da base governista e da esquerda.
O PT, maior bancada da Câmara, teve todos os seus deputados votando "não", com apenas duas ausências. A mesma postura foi adotada por PSOL e PCdoB, que rejeitaram integralmente a proposta. O PDT e o PSB, por sua vez, também registraram maioria de votos contrários, com raras exceções individuais.
|Partido
|Voto
|Quantidade
|Avante
|Ausente
|1
|Avante
|Não
|1
|Avante
|Sim
|6
|Cidadania
|Ausente
|1
|Cidadania
|Sim
|3
|MDB
|Ausente
|12
|MDB
|Não
|5
|MDB
|Sim
|25
|Novo
|Sim
|5
|PCdoB
|Não
|9
|PDT
|Ausente
|2
|PDT
|Não
|13
|PDT
|Sim
|1
|PL
|Ausente
|9
|PL
|Não
|1
|PL
|Sim
|75
|Podemos
|Ausente
|2
|Podemos
|Não
|1
|Podemos
|Sim
|14
|PP
|Ausente
|9
|PP
|Não
|2
|PP
|Sim
|39
|PRD
|Sim
|5
|PSB
|Ausente
|3
|PSB
|Não
|12
|PSB
|Sim
|1
|PSD
|Abstenção
|1
|PSD
|Ausente
|10
|PSD
|Não
|12
|PSD
|Sim
|24
|PSDB
|Ausente
|1
|PSDB
|Não
|2
|PSDB
|Sim
|10
|PSOL
|Não
|12
|PT
|Ausente
|2
|PT
|Não
|65
|PV
|Ausente
|1
|PV
|Não
|3
|Rede
|Não
|3
|Republicanos
|Art. 17
|1
|Republicanos
|Ausente
|10
|Republicanos
|Não
|2
|Republicanos
|Sim
|32
|Solidariedade
|Não
|1
|Solidariedade
|Sim
|4
|União
|Ausente
|8
|União
|Não
|4
|União
|Sim
|47
Agora, com o projeto no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou intenção de pautar a votação ainda neste ano. O texto pode ser aprovado em definitivo ou sofrer alterações que exigiriam nova apreciação na Câmara.Caso aprovada sem mudanças, a nova regra poderá beneficiar não apenas Bolsonaro, mas também militares e parlamentares condenados por participação na tentativa de golpe de 2023.