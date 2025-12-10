Brasil

Dosimetria: como cada partido votou no PL que pode reduzir pena de Bolsonaro

Projeto pode reduzir pena de Bolsonaro para até 2 anos e 3 meses, além de beneficiar condenados do 8 de janeiro

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 07h44.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 10, o Projeto de Lei da Dosimetria, que altera o cálculo das penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito e pode reduzir significativamente o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O texto teve 291 votos favoráveis, 148 contrários e uma abstenção, e segue agora para análise do Senado.

A aprovação foi marcada por um forte apoio dos partidos de direita e do Centrão, enquanto legendas alinhadas ao governo votaram em bloco contra a proposta. A medida prevê, entre outros pontos, a unificação de penas por tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático, além de flexibilizações no regime de progressão e na remição para presos em regime domiciliar.

Entre os partidos que se posicionaram contra o PL da Dosimetria estão as legendas da base governista e da esquerda.

O PT, maior bancada da Câmara, teve todos os seus deputados votando "não", com apenas duas ausências. A mesma postura foi adotada por PSOL e PCdoB, que rejeitaram integralmente a proposta. O PDT e o PSB, por sua vez, também registraram maioria de votos contrários, com raras exceções individuais.

Veja como cada partido votou no PL da Dosimetria

PartidoVotoQuantidade
AvanteAusente1
AvanteNão1
AvanteSim6
CidadaniaAusente1
CidadaniaSim3
MDBAusente12
MDBNão5
MDBSim25
NovoSim5
PCdoBNão9
PDTAusente2
PDTNão13
PDTSim1
PLAusente9
PLNão1
PLSim75
PodemosAusente2
PodemosNão1
PodemosSim14
PPAusente9
PPNão2
PPSim39
PRDSim5
PSBAusente3
PSBNão12
PSBSim1
PSDAbstenção1
PSDAusente10
PSDNão12
PSDSim24
PSDBAusente1
PSDBNão2
PSDBSim10
PSOLNão12
PTAusente2
PTNão65
PVAusente1
PVNão3
RedeNão3
RepublicanosArt. 171
RepublicanosAusente10
RepublicanosNão2
RepublicanosSim32
SolidariedadeNão1
SolidariedadeSim4
UniãoAusente8
UniãoNão4
UniãoSim47

Agora, com o projeto no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou intenção de pautar a votação ainda neste ano. O texto pode ser aprovado em definitivo ou sofrer alterações que exigiriam nova apreciação na Câmara.

Caso aprovada sem mudanças, a nova regra poderá beneficiar não apenas Bolsonaro, mas também militares e parlamentares condenados por participação na tentativa de golpe de 2023.
