O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta sexta-feira que ele e a primeira-dama do Estado, Bia Doria, não estão mais com a Covid-19, após novos testes de detecção do novo coronavírus terem dado resultado negativo.

Em aparição online durante entrevista coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Doria disse que seguiu as recomendações médicas e se mantém ainda em isolamento, sendo esta sexta-feira o décimo dia de quarentena.