Doria disputará prévias do PSDB para ser candidato à Presidência

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), admitiu em entrevista à Reuters nesta terça-feira que disputará as prévias do PSDB para definir o candidato do partido à Presidência da República no ano que vem.

Doria defendeu que as prévias consultem todos os filiados do partido, não apenas um grupo específico, como parlamentares. Perguntado se será um dos postulantes ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Doria citou mais um nome na disputa interna.

"Tem também o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que também se apresenta como pré-candidato e merece respeito. Neste momento temos três", afirmou.

Doria disse que as prévias tucanas estão marcadas para 17 de outubro e que na próxima semana o partido fará uma reunião.