Dez suspeitos são presos em operação contra falsificação de bebidas

Redação Exame
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 15h06.
Dez suspeitos foram presos durante uma operação da Polícia Civil contra um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas em Itu, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 14.
A ação foi realizada por equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Sorocaba, após a identificação de um galpão usado para adulterar produtos e revender garrafas com marcas falsificadas.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o grupo adquiria bebidas de baixo custo para depois aplicar rótulos e tampas de marcas mais caras.
No momento da operação, os policiais flagraram a chegada de um caminhão com uma carga que seria modificada.
Dentro do galpão, foram encontradas garrafas já adulteradas, além de grande quantidade de rótulos, tampas e materiais usados no esquema.
Os dez detidos vão responder por associação criminosa, uso indevido de marcas e adulteração de produtos, conforme a Lei de Propriedade Industrial, além de crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.