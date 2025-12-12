Desaprovação de Lula é de 53,3%, e aprovação atinge 41,7% diz pesquisa Futura

Uma pesquisa do Instituto Futura, divulgada nesta sexta-feira, 12, avaliou a aprovação do presidente Lula (PT). Dentre os entrevistados, 41,7% disseram que o aprovam e 53,3% o desaprovam.

Em relação a novembro, houve alta na aprovação de Lula, que era de 40,9% no mês passado, mas a variação ocorreu dentro da margem de erro.

O presidente registrava taxa de aprovação abaixo de 40% no começo do ano, mas o indicador subiu a partir de agosto, após o tarifaço dos Estados Unidos. Lula adotou uma postura firme contra a pressão feita pelo presidente Donald Trump, e conseguiu abrir um canal de negociação a partir de setembro. Em novembro, as tarifas foram retiradas para dezenas de produtos, mas 63% dos itens continuam sujeitos a até 50% de taxa extra.

O estudo também perguntou sobre segurança pública. Para 45,5%, houve piora na área durante o governo Lula, 31% dizem que permanece igual e 19% afirmam que melhorou.

A pesquisa ouviu 2.001 pessoas, maiores de 16 anos, em 887 cidades do país, com índice de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas entre os dias 3 e 9 de dezembro.

A pesquisa também perguntou sobre intenção de voto para a próxima eleição. Lula empataria com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e com os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil), dentro da margem de erro, se uma eventual disputa de segundo turno da eleição presidencial fosse hoje.

Ao mesmo tempo, Lula perderia dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ratinho Jr. (PSD) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

No começo de dezembro, Flávio anunciou que seu pai o escolheu para ser candidato a presidente, em um cenário em que vários nomes da direita são cotados para enfrentar Lula, que deve buscar a reeleição em 2026.

Cenários para segundo turno

Tarcísio de Freitas - 47,3%

Lula - 39,3%

Brancos/nulos - 11,2%

Michelle Bolsonaro - 45,8%

Lula - 41,5%

Brancos/nulos - 11%

Ratinho Jr. - 43,6%

Lula - 39,5%

Brancos/nulos - 14%

Ronaldo Caiado - 41,5%

Lula - 39,6%

Brancos/nulos - 16,2%

Lula - 40,7%

Romeu Zema - 39,9%

Brancos/nulos - 16,3%

Lula - 42,1%

Flávio Bolsonaro - 41,6%

Brancos/nulos - 14,2%

Cenários para 1º turno

A Futura fez pesquisas com cinco cenários diferentes de 1º turno. Lula venceria em todos eles.

Cenário 1

Lula - 34,8%

Tarcísio - 25,6%

Brancos/nulos/ninguém - 13,9%

Ratinho Jr - 8,8%

Indeciso - 8,1%

Ronaldo Caiado - 4,6%

Romeu Zema - 4,2%

Cenário 2

Lula - 35,9%

Tarcísio - 34,4%

Brancos/nulos/ninguém - 13,6%

Ronaldo Caiado - 10,5%

Indeciso - 5,5%

Cenário 3

Lula - 35,3%

Flávio Bolsonaro - 29,3%

Ratinho Jr. - 12,5%

Brancos/nulos/ninguém - 9,9%

Ronaldo Caiado - 9,2%

Indeciso - 3,8%

Cenário 4

Lula - 37,3%

Flávio Bolsonaro - 29,6%

Brancos/nulos/ninguém - 10,7%

Ronaldo Caiado - 10%

Romeu Zema - 9,1%

Indeciso - 3,4%

Cenário 5

Lula - 38,4%

Michelle Bolsonaro - 36,2%

Ronaldo Caiado - 13,1%

Brancos/nulos/ninguém - 9,6%

Indeciso - 2,7%

Taxa de rejeição

Entre os possíveis candidatos, Lula, Flávio e Michelle Bolsonaro têm as maiores taxas de rejeição.

Em quem você não votaria em hipótese alguma?

Lula - 49,8%

Flávio Bolsonaro - 40,9%

Michelle Bolsonaro - 35,8%

Ronaldo Caiado - 15,1%

Ratinho Jr. - 14,9%

Romeu Zema - 14,1%

Tarcísio de Freitas - 13,8%

Rejeita todos - 3,5%